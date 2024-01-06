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Скандал з "викраденням" ТЦК чоловіка на Закарпатті отримав несподіване продовження

6 січня 2024 19:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Скандал з "викраденням" ТЦК чоловіка на Закарпатті отримав несподіване продовження
Жінка, яка заявляла про викрадення свого чоловіка працівниками ТЦК на Закарпатті. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мережею поширився інцидент щодо жорстокого поводження з військовозобов'язаним працівниками ТЦК на Закарпатті. Дружина чоловіка запевняла, що військкоми насильно витягли його з машини. Проте через день після цього випадку вона опублікувала відео, в якому вибачилася за свої слова перед ЗСУ та Хустським ТЦК.

Відео її вибачення з'явилося в соцмережах.

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Зазначається, що жінка раніше звинуватила місцевий ТЦК у викраденні свого чоловіка. Проте вже сьогодні заявила, що до неї та чоловіка не застосовували жодних сил.

"4 січня 2024 року мною було зроблено відео в стані емоційного стресу. До нас не застосовували ніяких сил. Мені дуже соромно перед ЗСУ та Хустським ТЦК", — вибачилась жінка. 

Що відомо про інцидент

Народний депутат Георгій Мазурашу раніше заявив, що у Закарпатській області стався інцидент, де співробітники ТЦК скоїли злочин проти водія авто. За його словами, на блокпості вони насильно витягли чоловіка з його автомобіля та відвезли його до Хустського ТЦК, залишивши його дружину та дитину на узбіччі дороги у селі Міжгір'я.

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