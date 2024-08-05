В ГНСУ назвали цифры незаконной переправы через Тысу - Новости Украины

Река Тыса на границе Украины и Румынии. Фото: ГПСУ

Цена за незаконное пересечение границы, согласно слов нарушителей государственной границы, в частности, переправа через реку Тысу, колеблется от 5 до 15 тысяч долларов. Все зависит от места переправы и группы переправителей.

Об этом Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

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По ее словам, в начале войны переправщики инструктировали своих клиентов таким образом, чтобы те никому не говорили, где будут пытаться незаконно пересекать границу. Поэтому родные погибших на Тисе мужчины могли не знать, что они погибли в этой реке.

"Бывало и наоборот, переправщики уверяют в беспрепятственном пересечении границы в пункте пропуска. Или где-то на равнине, из-за чего такая высокая цена услуг - 5-15 тыс долл. Держат человека день-два-три. Бывает и месяц. А потом приводят к реки и говорят: вариант только один - или река или сейчас вас поймают пограничники", — рассказала Федорова.

По словам спикера, переправители выманивают у мужчин деньги, а вот результат или какие-то гарантии не дают. Она еще раз напомнила об опасности горной реки, глубина которой кое-где достигает 15 метров.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в водах Тисы погибли 37 мужчин. В то же время эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела.