Скільки українських чоловіків загинуло у водах Тиси — дані від ДПСУ

Українські прикордонники на березі Тиси. Ілюстративне фото: ДПСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України у водах Тиси загинуло 37 чоловіків. Водночас ця цифра може бути більшою, оскільки не завжди вдається знаходити тіла.

Про це розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова в коментарі Новини.LIVE у четвер, 1 серпня.

Читайте також:

Скільки чоловіків загинуло у Тисі

Речниця зазначила, що лише за 2024 рік виявили 17 тіл. Проте, за її словами, справжня кількість жертв може бути більшою, адже не завжди вдається швидко знаходити тіла.

"Багато з тих, хто не зміг подолати Тису, можливо, залишилися під цим камінням або в кореневищах дерев, або не змогли сповістити когось із рідних про свої плани, щоб можна було знайти тіло, або тіло вже розклалося", — каже вона.

Затримання на кордоні — останні новини

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали групу осіб, які займалися незаконним переправленням людей через кордон у спробі допомогти мешканцю Харківщини перетнути Тису.

Також на Волині засновник благодійного фонду сприяв незаконному переправленню 13 чоловіків за кордон, за що постав перед судом.

Раніше ми повідомляли, що на транзитній ділянці траси Одеса — Рені прикордонники у спеціально облаштованому сховищі виявили військовозобов'язаного чоловіка, який планував виїхали за український кордон.