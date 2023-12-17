Сколько стоит отдых в Карпатах на новогодние праздники

Люди в Буковеле. Фото: vidviday.ua

В этом году зимний отдых в Карпатах достаточно недешевый. Высокий спрос произошел из-за того, что прошлый год был малоснежный. Самую высокую цену придется заплатить на новогодние праздники.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Цены на проживание на Новый год в Буковеле

Цены могут быть вдвое выше. На новогодний период в популярных местах уже много жилья забронировано. По данным сайта Booking, в Буковеле недоступно уже 96% мест в гостиницах с четырьмя звездами и пятью, а также со спа-центром, которые расположены в радиусе 1 км от центра курорта.

Основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский рассказал, что в гостиницах-усадьбах уже забронировано более половины вариантов жилья.

Отель в Буковеле. Фото: Booking

"Люди начинают бронировать новогодний отдых еще с октября. В прошлом году декабрь был без снега, а сейчас уже заснежило. Поэтому есть надежда, что зима будет снежной, и люди будут ехать в Карпаты за любые деньги, потому что многие в прошлом году не смогли отдохнуть и соскучились по лыжам", — говорит он.

По его словам, с 23 декабря цены на проживание начинают расти. Он объяснил, если человек бронирует жилье с 23 декабря по 5 января, то с 23-го по 27-е будет одна цена, потом новогодние три дня ему посчитают по самой высокой цене, а со 2 января цена будет, как с 23 по 28 декабря.

Самый дорогой отдых в Карпатах

В отеле Radisson Blu Resort Bukovel со спа-центром и крытым бассейном рядом с подъемником № 7 улучшенный номер с завтраком обойдется в 101 538 грн.

В Mountain Residence Apartments & Chalet в Буковеле апартаменты с двумя спальнями с завтраком обойдутся в 90 485 грн.

В отеле Ribas Karpaty со спа-центром и бассейном, расположенном рядом с подъемником, за четыре ночи проживание в номере-стандарт придется заплатить 80 700 грн.

За отдых в спа-отеле MARION в 0,8 км от центра с закрытым бассейном в номере "Делюкс" нужно будет заплатить 56 896 грн.

"Цены на других курортах отличаются. Например, в Пилипце в гранд-отеле "Пилипец" рядом с тремя горнолыжными подъемниками, в котором есть спа-центр, номер "Люкс" обойдется в 28 тысяч гривен за четыре ночи. Завтраки включены", — говорится в сообщении.

Отдых в Пилипце. Фото: Booking

В отеле "Вотавилю" на высокогорном курорте Драгобрат четыре ночи на новогодний период можно провести за 38 520 грн в семейном номере.

На курорте Славское в вилле "Альпийка" в 150 м от горнолыжного комплекса и горного склона Высокий Верх можно отдохнуть двум взрослым и ребенку за 107 280 грн за четыре ночи.

Бюджетный вариант проживания

В Буковеле жилье в более бюджетных гостиницах неподалеку от центра стоит от 3 000 грн за сутки.

В отеле Salut в 0,7 км от центра двухместный номер обойдется в 14 000 грн без завтраков. В отеле "Альпин" в 1 км от склонов проживание в двухместном номере стоит 13 800 грн с завтраками.

На Драгобрате в отеле "Горизонт" можно отдохнуть за 20 000 грн в улучшенном семейном номере с завтраками и ужином.

Отель на Драгобрате. Фото: Booking

В Пилипце номера в усадьбах стоят от 6 000-7 000 грн за четыре дня. Однако проживание в отелях обойдется от 11 000 грн.

Напомним, украинцы активно готовятся к новогодним праздникам. Некоторые из них планируют устанавливать живую елку или сосну у себя дома. Корреспондент Новини.LIVE узнал, сколько придется заплатить киевлянам за новогодние деревья.