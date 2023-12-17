Скільки коштує відпочинок у Карпатах на новорічні свята

Люди в Буковелі. Фото: vidviday.ua

Цього року зимовий відпочинок у Карпатах досить недешевий. Високий попит стався через те, що минулий рік був малосніжний. Найвищу ціну доведеться заплатити на новорічні свята.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Ціни на проживання на Новий рік у Буковелі

Ціни можуть бути удвічі вищі. На новорічний період у популярних місцях вже багато житла заброньовано. За даними сайту Booking, у Буковелі недоступно вже 96% місць у готелях з чотирма зірками та п'ятьма, а також зі спа-центром, які розташовані в радіусі 1 км від центру курорту.

Засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський розповів, що у готелях-садибах вже заброньовано понад половину варіантів житла.

Готель у Буковелі. Фото: Booking

"Люди починають бронювати новорічний відпочинок ще з жовтня. Минулого року грудень був без снігу, а зараз уже засніжило. Тому є сподівання, що зима буде сніжною, і люди їхатимуть у Карпати за будь-які гроші, бо багато торік не змогли відпочити і скучили за лижами", — каже він.

За його словами, з 23 грудня ціни на проживання починають зростати. Він пояснив, якщо людина бронює житло із 23 грудня по 5 січня, то з 23-го по 27-ме буде одна ціна, потім новорічні три дні їй порахують по найвищій ціні, а з 2 січня ціна буде, як із 23 по 28 грудня.

Найдорожчий відпочинок у Карпатах

У готелі Radisson Blu Resort Bukovel зі спа-центром і критим басейном поруч із підйомником № 7 покращений номер зі сніданком обійдеться у 101 538 грн.

У Mountain Residence Apartments & Chalet у Буковелі апартаменти із двома спальнями зі сніданком обійдуться у 90 485 грн.

У готелі Ribas Karpaty зі спа-центром і басейном, який розташований поряд із підйомником, за чотири ночі проживання у номері-стандарт доведеться заплатити 80 700 грн.

За відпочинок у спа-готелі MARION за 0,8 км від центру із критим басейном у номері "Делюкс" потрібно буде заплатити 56 896 грн.

"Ціни на інших курортах відрізняються. Наприклад, у Пилипці в гранд-готелі "Пилипець" поряд із трьома гірськолижними підйомниками, у якому є спа-центр, номер "Люкс" обійдеться у 28 тисяч гривень за чотири ночі. Сніданки включені", — йдеться у повідомленні.

Відпочинок у Пилипці. Фото: Booking

У готелі "Вотавілю" на високогірному курорті Драгобрат чотири ночі на новорічний період можна провести за 38 520 грн у сімейному номері.

На курорті Славське у віллі "Альпійка" за 150 м від гірськолижного комплексу й гірського схилу Високий Верх можна відпочити двом дорослим та дитині за 107 280 грн за чотири ночі.

Бюджетний варіант проживання

У Буковелі житло у більш бюджетних готелях неподалік від центру коштують від 3 000 грн за добу.

У готелі Salut за 0,7 км від центру двомісний номер обійдеться у 14 000 грн без сніданків. В готелі "Альпін" за 1 км від схилів проживання у двомісному номері коштує 13 800 грн зі сніданками.

На Драгобраті у готелі "Горизонт" можна відпочити за 20 000 грн у покращеному сімейному номері зі сніданками і вечерею.

Готель на Драгобраті. Фото: Booking

У Пилипці номери у садибах коштують від 6 000-7 000 грн за чотири доби. Однак проживання у готелях обійдеться від 11 000 грн.

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