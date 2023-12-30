Сколько человек стали Героями Украины в 2023 году — перечень награжденных

Украинский военный получает государственную награду от президента Владимира Зеленского. Фото: ОП

В 2023 году высшую государственную награду Украины получили 142 человека, из них 101 — посмертно. К тому же впервые за время полномасштабной войны Героем Украины стал гражданский.

Об этом сообщает "Главком".

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В мирной жизни многие украинцы, получившие награды, не имели никакого отношения к военному делу. Некоторых из них уже нет в живых.

В этом году впервые с начала полномасштабного вторжения РФ высшую награду получил гражданский. Речь идет о лидере крымскотатарского народа и правозащитнике Мустафе Джемилеве. Его отметили за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность.

Полный список награжденных:

Герои Украины. Фото: "Главком"

Герои Украины. Фото: "Главком"

Герои Украины. Фото: "Главком"

Герои Украины. Фото: "Главком"

Герои Украины. Фото: "Главком"

Герои Украины. Фото: "Главком"

Напомним, в боях против российских захватчиков воины Вооруженных сил Украины активно используют беспилотные летательные аппараты. В частности, их применяют, чтобы уничтожать вражеских пехотинцев.

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