Скільки осіб стали Героями України у 2023 році — перелік нагороджених

Український військовий отримує державну нагороду від президента Володимира Зеленського. Фото: ОП

Протягом 2023 року найвищу державну нагороду України отримали 142 людини, з них 101 — посмертно. До того ж вперше за час повномасштабної війни Героєм України став цивільний.

Про це повідомляє "Главком".

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У мирному житті багато з українців, які отримали нагороди, не мали жодного відношення до військової справи. Деяких з них уже немає в живих.

Цього року вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ найвищу нагороду отримала цивільна людина. Йдеться про лідера кримськотатарського народу і правозахисника Мустафу Джемілєва. Його відзначили за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність.

Повний перелік нагороджених:

Герої України. Фото: "Главком"

Герої України. Фото: "Главком"

Герої України. Фото: "Главком"

Герої України. Фото: "Главком"

Герої України. Фото: "Главком"

Герої України. Фото: "Главком"

Нагадаємо, в боях проти російських загарбників воїни Збройних сил України активно використовують безпілотні літальні апарати. Зокрема, їх застосовують, щоб знищувати ворожих піхотинців.

Також ми писали, що ексзаступниця міністра оборони України Анна Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Куп'янському напрямку. Українські оборонці присікли спробу російської армії повторно захопити місто.