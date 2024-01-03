Сколько украинцев вернулись домой из-за границы в 2023 году — инфографика

Дети и женщина на вокзале. Фото: Agencja Wyborcza.pl

В 2023 году за 11 месяцев было зафиксировано более 32 млн пересечений границы в Украине. В то же время разница между выехавшими и вернувшимися в Украину составляет менее 1%. Речь идет о 142 тысячах человек.

Об этом рассказали в Опендатаботе.

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Украинцы возвращаются домой

"32,6 млн пересечений государственной границы зафиксировано в Украине за 11 месяцев 2023 года, по данным Администрации Госпогранслужбы. Это на 1,6 млн, или 5%, больше пересечений границы, чем за соответствующий период 2022 года", — говорится в сообщении.

В общей сложности 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинуло страну. Разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляет 142 тысячи. Речь идет непосредственно о количестве пересечений государственной границы украинцами.

Следует отметить, что это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны России против Украины. Так, в 2022 году разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 млн.

Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений на родину в 2023 году пришелся на апрель — +114 тысяч граждан, и на август — +144 тысяч граждан Украины.

Ранее мы сообщали, что Британский комитет Красного Креста обнаружил, что беженцы из Украины в Великобритании имеют повышенный риск остаться без крова. Тысячи их семей могут выселить уже в декабре.

Напомним, что правительство Японии в апреле прошлого года организовало программу поддержки проезда для людей, которые эвакуируются из Украины с помощью коммерческих рейсов. Однако компенсацию стоимости билетов прекратят уже в ноябре.