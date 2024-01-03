Скільки українців повернулися додому з-за кордону в 2023 році — інфографіка

Діти і жінка на вокзалі. Фото: Agencja Wyborcza.pl

У 2023 році протягом 11 місяців було зафіксовано понад 32 млн перетинів кордону в Україні. Водночас різниця між тими, хто виїхав, та тими, хто повернувся до України, становить менше 1%. Йдеться про 142 тисячі осіб.

Про це розповіли в Опендатабот.

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Перетини кордону у 2023 році. Фото: скриншот

Українці повертаються додому

"32,6 млн перетинів державного кордону зафіксовано в Україні за 11 місяців 2023 року, за даними Адміністрації Держприкордонслужби. Це на 1,6 млн, або 5%, більше перетинів кордону, аніж за відповідний період 2022 року", — говориться у повідомленні.

Загалом 14 млн осіб повернулися до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну. Різниця між тими, хто виїхав з України, та тими, хто повернувся, становить 142 тисячі. Йдеться безпосередньо про кількість перетинів державного кордону українцями.

Варто зазначити, що це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни Росії проти України. Так, у 2022 році різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, становила 2,2 млн.

Якщо на початку року українці частіше виїжджали, аніж поверталися, то вже з липня ця тенденція змінилася. Пік повернень на батьківщину у 2023 році припав на квітень — +114 тисяч громадян, та на серпень — +144 тисяч громадян України.

Раніше ми повідомляли, що Британський комітет Червоного Хреста виявив, що біженці з України у Великій Британії мають підвищений ризик залишитися без даху над головою. Тисячі їхніх родин можуть виселити вже у грудні.

Нагадуємо, що уряд Японії у квітні минулого року організував програму підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України за допомогою комерційних рейсів. Проте компенсацію вартості квитків припинять уже в листопаді.