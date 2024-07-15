В каких условиях украинцы верят в победу над Россией — опрос

Украинский военный сидит в поле. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Достаточное количество западного оружия , помощь со стороны Запада человеческим ресурсом, а также создание Украиной собственного крепкого оборонно-промышленного комплекса и наведение порядка в мобилизации. В таких условиях украинцы верят в победу над Россией. -

Результаты социологического исследования Центра Разумкова опубликовало издание " Зеркало недели " в понедельник, 15 июля.

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Большинство украинцев верят в победу над Россией

82% опрошенных считают, что Украина победит Россию, если западные партнеры предоставят достаточно оружия.

"Здесь, безусловно, есть движение: мы вышли из кризиса разногласий и демократов, и республиканцев, что позволяет Украине рассчитывать на 61 млрд долл. от американских партнеров. Хоть и в рамках оборонной, а никак не наступательной стратегии", — говорится в публикации.

76% украинцев считают, что победа возможна, если Украина построит собственный мощный оборонный комплекс и наведет порядок с мобилизацией.

"Сильный ОПК сам собой не вырастет. Однако здесь есть не только институциональные проблемы (коррупция, концентрация власти в руках Банковой, несубъектность правительства и парламента), но и очевидная неспособность власти прыгнуть выше головы. И это — наша основная ловушка", — пишут журналисты.

69% тех, кто верит в победу, считают, что она возможна лишь в случае, если Запад поможет нам человеческим ресурсом.

"Об этой цифре упоминал Евгений Головаха, однако нам стоит ее немного регионально расширить. Вы же не удивитесь тому, что 77% жителей запада Украины ждут не только иностранного оружия, но и самих иностранцев? Тогда как меньше всего надеются на живой ресурс партнеров на горячем востоке (60%) и юге (57%)", — говорится в статье.

Причины отсутствия веры в победу Украины

19% опрошенных считают, что Украина не сможет победить Россию, поскольку человеческие, экономические, финансовые и военно-технические потенциалы несопоставимы. В лидерах здесь юг и восток с 25 и 23% соответственно.

13,6% опрошенных считают победу невозможной, поскольку у Путина более эффективные союзники.

Напомним, Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, обещанным Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт рассказывал, что у России остается мало техники для ведения боевых действий. Тех запасов, которые есть у врага, не хватит даже на год.

Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще 250 млн долларов на военную поддержку. Это будет самый большой вклад в военные усилия со времени российского вторжения.