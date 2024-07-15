За яких умов українці вірять в перемогу над Росією — опитування

Українській військовий сидить у полі. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Достатня кількість західної зброї, допомога з боку Заходу людським ресурсом, а також створення Україною власного міцного оборонно-промислового комплексу та наведення ладу у мобілізації. За таких умов українці вірять у перемогу над Росією. —

Результати соціологічного дослідження Центру Разумкова опублікувало видання "Дзеркало тижня" у понеділок, 15 липня.

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Більшість українців вірить у перемогу над Росією

82% опитаних вважають, що Україна переможе Росію, якщо західні партнери нададуть достатньо зброї.

"Тут, безумовно, є рух: ми вийшли з кризи незгод і демократів, і республіканців, що дає змогу Україні розраховувати на 61 млрд дол. від американських партнерів. Хоч і в межах оборонної, а ніяк не наступальної стратегії", — йдеться в публікації.

76% українців вважають, що перемога можлива, якщо Україна побудує власний потужний оборонний комплекс і наведе лад із мобілізацією.

"Сильний ОПК сам собою не виросте. Однак тут є не лише інституційні проблеми (корупція, концентрація влади в руках Банкової, несуб’єктність уряду й парламенту), а й очевидна нездатність влади стрибнути вище голови. І це — наша основна пастка", — пишуть журналісти.

69% тих, хто вірить у перемогу, вважають, що вона можлива лише в разі, якщо Захід допоможе нам людським ресурсом.

"Про цю цифру згадував Євген Головаха, однак нам варто її трохи регіонально розширити. Ви ж не здивуєтеся тому, що 77% жителів заходу України чекають не лише на іноземну зброю, а й на самих іноземців? Тоді як найменше сподіваються на живий ресурс партнерів на гарячому сході (60%) та півдні (57%)", — йдеться в статті.

Причини відсутності віри в перемогу України

19% опитаних вважають, що Україна не зможе перемогти Росію, оскільки людські, економічні, фінансові та військово-технічні потенціали непорівнянні. У лідерах тут південь і схід із 25 і 23% відповідно.

13,6% опитаних вважають перемогу неможливою, оскільки в Путіна ефективніші союзники.

Нагадаємо, Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.

Раніше військовий експерт розповідав, що у Росії залишається мало техніки для ведення бойових дій. Тих запасів, які наразі є у ворога, не вистачить навіть на рік.

Уряд Австралії має намір надати Україні ще 250 млн доларів на військову підтримку. Це буде найбільший внесок у військові зусилля з часу російського вторгнення.