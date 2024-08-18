Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара arrow

Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

18 августа 2024 06:24
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Охматдет после ракетного удара - график работы - новости Украины
Охматдет. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Хирургическое и токсикологическое отделение детской больницы "Охматдет" больше всего пострадали от ракетного удара врага 8 июля. Там выбиты все окна, выломанные двери, разрушены операционные и палаты, поэтому работа врачей и пребывание пациентов там невозможно.

Как работает детская больница "Охматдет" — читайте в Новини.LIVE

Читайте также:

"Пациентов не стало меньше, травм тоже"

Хирургию и токсикологию временно перевели в другой корпус, который меньше пострадал от удара. Валерий Бовкун, хирург и заведующий отделением реконструктивно-пластической микрохирургии признается: делить одно отделение на двоих с коллегами сложно. А тем более операционные. Ведь количество операций осталось на прежнем уровне, дети по-прежнему нуждаются в лечении. К тому же отделение детской микрохирургии "Охматдета" — уникальное.

"Очень мало врачей в Украине занимаются сосудистой детской патологией. Поэтому все случаи направляются к нам. Поток пациентов очень велик", — говорит врач.

Валерий Бовкун
Валерий Бовкун. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

По его словам, на одном операционном столе бывает до 5 операций. А если выделяют два, то это количество доходит до 8-10. Бывает, что 12 детей принимаем на операции. Все зависит от возможностей отделения.

"Но так как сейчас мы ограничены по площади, то не можем принять всех желающих. Поэтому часть пациентов перенаправили в районные поликлиники, где они проходят восстановительное лечение. Стараемся принимать детишек, которым необходимо самое оперативное вмешательство", — говорит врач.

Довольно часто в отделение реконструктивно-пластической микрохирургии привозят тяжелых детей с миновзрывными ранениями.

"Очень многие детишки теряют конечности. Была девочка, у которой взрывом выбило глаз, одному ручку оторвало, другому ножку. Большинство военных травм — инвалидизирующие. Это приводит к искалеченному будущему. Если ситуация нуждается, мы в отделении ампутируем конечности. Это когда есть повреждения сосудов, которые невозможно восстановить, или концовка сильно изуродована", — рассказал Валерий Бовкун.

"Сначала взрыв, а дальше посыпалось стекло"

Вспоминает врач и то страшное 8 июля, когда российская ракета целенаправленно прилетела во двор больницы. Сначала это был обычный рабочий день понедельника, пятиминутки, совещания и начало плановых операций. Кстати, одна из них началась. А дальше прозвучал сигнал тревоги, однако операцию прерывать не стали.

"Не было такого, как показывают в фильмах. Все было мгновенно. То есть очень громкий взрыв и сыплющийся звук стекла. Первая мысль — нет ли раненых. Сначала взглянули в отделении, а дальше начали оказывать помощь пострадавшему персоналу и деткам. Для всех это был шок, потому что никто даже не ожидал, что ракета может прилететь целенаправленно в детскую больницу", — говорит врач.

Бовкун при ударе занимался эвакуацией детей в укрытия — это обязательное требование в больнице во время воздушных тревог, а тем более непосредственно ракетных даров.

"Тогда уже были громкие взрывы по Киеву, из-за чего большинство и детей и родителей прислушались к нашим просьбам спуститься в укрытие. Бывают пациенты, которые говорят, что ничего не боятся и будут сидеть во время воздушной тревоги, но не в этом случае. Но когда прозвучал этот взрыв, мы подумали, что ракету сбили в воздухе, но когда увидели разрушенный корпус — у всех был шок", — говорит врач.

В результате удара ранения в хирургическом корпусе получила медсестра, анестезиолог и хирурги, которые проводили ту же операцию, которая началась до воздушной тревоги. Единственное, кто не пострадал — ребенок, потому что в момент взрыва его закрыл спиной хирург.

Врач Охматдета
Врач спас жизнь ребенка во время ракетного удара. Фото: google.com

Кроме хирургии, в "Охматиде" разрушен также 2-этажный корпус токсикологии. Как и хирургию, отделение также перевели в более или менее уцелевший корпус больницы. Евгения Рохварг, врач-анестезиолог отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций вспоминает, как вынуждены были отключать детей от заместительной почечной терапии, чтобы спасти их от российских ракет.

Евгения Рохварг
Евгения Рохварг. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

"Стояла сильная вонь. После взрыва вся комната наполнилась очень густым дымом, мы вообще ничего не видели. Первая мысль, которая у меня возникла — как из этого выйти? Но нам очень повезло, потому что подул ветер. И поскольку окна вылетели из-за взрывной волны, то ветер на протяжении вынес всю пыль из помещения", — вспоминает врач.

"Охматдет" отстроят до конца года

На восстановление "Охматдета" было собрано более 1 млрд 100 млн грн. Однако без скандала не обошлось. Ведь конкурс на восстановление выиграла малоизвестная организация "Стройтехнолоджи". С самой высокой ценой среди прочих — 307 млн грн. При том, что уставный фонд компании всего 5 тыс. грн и мало техники.

Виктор Ляшко
Олег Ляшко. Фото: Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

После обнародования скандала данный тендер был аннулирован. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, поврежденный корпус больницы "Охматдет" планируют восстановить до зимы, а на месте разрушенного хирургического корпуса будет построен новый. Кто на этот раз будет отвечать за финансовые вопросы, министр не уточнил. По его словам, смету формируют, после чего обо всех расценках будет известно публично.

Киев ракеты Охматдет Россия ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

07:30 В Пролетарске Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

07:01 ПриватБанк заблокировал все карты клиента из-за 1280 грн — детали

06:40 Цены на латунь в августе — какая стоимость металлолома в Украине

06:34 Российская попса и русскоязычные исполнители — какую музыку слушают во Львове

06:30 Цены на сою стремительно растут — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Срочная новость

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

07:30 В Пролетарске Ростовской области БПЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

07:01 ПриватБанк заблокировал все карты клиента из-за 1280 грн — детали

06:40 Цены на латунь в августе — какая стоимость металлолома в Украине

06:34 Российская попса и русскоязычные исполнители — какую музыку слушают во Львове

06:30 Цены на сою стремительно растут — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут