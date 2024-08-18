Охматдет после ракетного удара - график работы - новости Украины

Охматдет. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Хирургическое и токсикологическое отделение детской больницы "Охматдет" больше всего пострадали от ракетного удара врага 8 июля. Там выбиты все окна, выломанные двери, разрушены операционные и палаты, поэтому работа врачей и пребывание пациентов там невозможно.

Как работает детская больница "Охматдет" — читайте в Новини.LIVE

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"Пациентов не стало меньше, травм тоже"

Хирургию и токсикологию временно перевели в другой корпус, который меньше пострадал от удара. Валерий Бовкун, хирург и заведующий отделением реконструктивно-пластической микрохирургии признается: делить одно отделение на двоих с коллегами сложно. А тем более операционные. Ведь количество операций осталось на прежнем уровне, дети по-прежнему нуждаются в лечении. К тому же отделение детской микрохирургии "Охматдета" — уникальное.

"Очень мало врачей в Украине занимаются сосудистой детской патологией. Поэтому все случаи направляются к нам. Поток пациентов очень велик", — говорит врач.

Валерий Бовкун. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

По его словам, на одном операционном столе бывает до 5 операций. А если выделяют два, то это количество доходит до 8-10. Бывает, что 12 детей принимаем на операции. Все зависит от возможностей отделения.

"Но так как сейчас мы ограничены по площади, то не можем принять всех желающих. Поэтому часть пациентов перенаправили в районные поликлиники, где они проходят восстановительное лечение. Стараемся принимать детишек, которым необходимо самое оперативное вмешательство", — говорит врач.

Довольно часто в отделение реконструктивно-пластической микрохирургии привозят тяжелых детей с миновзрывными ранениями.

"Очень многие детишки теряют конечности. Была девочка, у которой взрывом выбило глаз, одному ручку оторвало, другому ножку. Большинство военных травм — инвалидизирующие. Это приводит к искалеченному будущему. Если ситуация нуждается, мы в отделении ампутируем конечности. Это когда есть повреждения сосудов, которые невозможно восстановить, или концовка сильно изуродована", — рассказал Валерий Бовкун.

"Сначала взрыв, а дальше посыпалось стекло"

Вспоминает врач и то страшное 8 июля, когда российская ракета целенаправленно прилетела во двор больницы. Сначала это был обычный рабочий день понедельника, пятиминутки, совещания и начало плановых операций. Кстати, одна из них началась. А дальше прозвучал сигнал тревоги, однако операцию прерывать не стали.

"Не было такого, как показывают в фильмах. Все было мгновенно. То есть очень громкий взрыв и сыплющийся звук стекла. Первая мысль — нет ли раненых. Сначала взглянули в отделении, а дальше начали оказывать помощь пострадавшему персоналу и деткам. Для всех это был шок, потому что никто даже не ожидал, что ракета может прилететь целенаправленно в детскую больницу", — говорит врач.

Бовкун при ударе занимался эвакуацией детей в укрытия — это обязательное требование в больнице во время воздушных тревог, а тем более непосредственно ракетных даров.

"Тогда уже были громкие взрывы по Киеву, из-за чего большинство и детей и родителей прислушались к нашим просьбам спуститься в укрытие. Бывают пациенты, которые говорят, что ничего не боятся и будут сидеть во время воздушной тревоги, но не в этом случае. Но когда прозвучал этот взрыв, мы подумали, что ракету сбили в воздухе, но когда увидели разрушенный корпус — у всех был шок", — говорит врач.

В результате удара ранения в хирургическом корпусе получила медсестра, анестезиолог и хирурги, которые проводили ту же операцию, которая началась до воздушной тревоги. Единственное, кто не пострадал — ребенок, потому что в момент взрыва его закрыл спиной хирург.

Врач спас жизнь ребенка во время ракетного удара. Фото: google.com

Кроме хирургии, в "Охматиде" разрушен также 2-этажный корпус токсикологии. Как и хирургию, отделение также перевели в более или менее уцелевший корпус больницы. Евгения Рохварг, врач-анестезиолог отделения интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций вспоминает, как вынуждены были отключать детей от заместительной почечной терапии, чтобы спасти их от российских ракет.

Евгения Рохварг. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

"Стояла сильная вонь. После взрыва вся комната наполнилась очень густым дымом, мы вообще ничего не видели. Первая мысль, которая у меня возникла — как из этого выйти? Но нам очень повезло, потому что подул ветер. И поскольку окна вылетели из-за взрывной волны, то ветер на протяжении вынес всю пыль из помещения", — вспоминает врач.

"Охматдет" отстроят до конца года

На восстановление "Охматдета" было собрано более 1 млрд 100 млн грн. Однако без скандала не обошлось. Ведь конкурс на восстановление выиграла малоизвестная организация "Стройтехнолоджи". С самой высокой ценой среди прочих — 307 млн грн. При том, что уставный фонд компании всего 5 тыс. грн и мало техники.

Олег Ляшко. Фото: Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

После обнародования скандала данный тендер был аннулирован. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, поврежденный корпус больницы "Охматдет" планируют восстановить до зимы, а на месте разрушенного хирургического корпуса будет построен новый. Кто на этот раз будет отвечать за финансовые вопросы, министр не уточнил. По его словам, смету формируют, после чего обо всех расценках будет известно публично.