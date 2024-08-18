Охматдит після ракетного удару - графік роботи - новини України

Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару
Хірургічне та токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит" найбільше постраждали від ракетного удару ворога 8 липня. Там вибиті усі вікна, виламані двері, зруйновані операційні та палати, відтак робота лікарів і перебування пацієнтів там неможливе.
Як же працює дитяча лікарня "Охматдит" — читайте у Новини.LIVE
"Пацієнтів не поменшало, травм теж"
Хірургію та токсикологію тимчасово перевели в інший корпус, який менше постраждав від удару. Валерій Бовкун, хірург та завідувач відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії зізнається: ділити одне відділення на двох із колегами складно. А тим більше операційні. Адже кількість операцій лишилась на попередньому рівні, дітки як і раніше потребують лікування. До того ж відділення дитячої мікрохірургії "Охматдиту" — унікальне.
"Дуже мало лікарів в Україні займаються судинною дитячою паталогією. Тому всі випадки направляються до нас. Потік пацієнтів дуже великий", — каже лікар.
За його словами, на одному операційному столі буває до 5 операцій. А якщо виділяють два, то ця кількість доходить до 8-10. Буває, що й 12 дітей приймаємо на операції. Все залежить від можливостей відділення.
"Але так як зараз ми обмежені по площі, то не можемо прийняти всіх охочих. Тому частину пацієнтів перенаправили у районні поліклініки, де вони проходять відновлювальне лікування. Намагаємось приймати діточок, яким необхідне саме оперативне втручання", — каже лікар.
Досить часто до відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії привозять важких дітей із мінновибуховими пораненнями.
"Дуже багато діточок втрачають кінцівки. Була дівчинка, у якої вибухом вибило око, одному ручку відірвало, іншому ніжку. Більшість військових травм – інвалідізуючі. Це призводить до скаліченого майбутнього. Якщо ситуація потребує, ми у відділенні ампутовуємо кінцівки. Це коли є пошкодження судин, які неможливо відновити, або кінцівка сильно понівечена", — розповів Валерій Бовкун.
"Спершу вибух, а далі посипалось скло"
Згадує лікар і те страшне 8 липня, коли російська ракета цілеспрямовано прилетіла у двір лікарні. Спершу це був звичайний робочий день понеділка, пятихвилинки, наради і початок планових операцій. До речі, одна із них таки розпочалася. А далі прозвучав сигнал тривоги, проте операцію переривати вже не стали.
"Не було такого, як показують у фільмах. Все було миттєво. Тобто дуже гучний бух і звук скла, яке сиплеться. Перша думка — чи немає поранених. Спершу глянули у відділенні, а далі почали надавати допомогу постраждалому персоналу та діткам. Для всіх це був шок, бо ніхто навіть не очікував, що ракета може прилетіти цілеспрямовано у дитячу лікарню", — каже лікар.
Бовкун під час удару саме займався евакуацією дітей до укриттів — це обов’язкова вимога у лікарні під час повітряних тривог, а тим більше безпосередньо ракетних дарів.
"Тоді вже були гучні вибухи по Києву, через що більшість і дітей, і батьків дослухалися до наших прохань спуститися в укриття. Бо бувають пацієнти, які кажуть, що нічого не бояться і будуть сидіти під час повітряної тривоги, але не в цьому випадку. Але коли прозвучав цей вибух, ми спершу подумали, що ракету збили у повітрі, але коли побачили зруйнований корпус — в усіх був шок", — каже лікар.
Внаслідок удару поранення у хірургічному корпусі отримала медсестра, анестезіолог та хірурги, які проводили ту саму операцію, що розпочалась до повітряної тривоги. Єдине, хто не постраждав — дитина, бо у момент вибуху її закрив спиною хірург.
Окрім хірургії, в "Охматиді" зруйнований також 2-поверховий корпус токсикології. Як і хірургію, відділення також перевели у більш-менш вцілілий корпус лікарні. Євгенія Рохварг, лікарка-анестезіологиня відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій згадує, як змушені були відключати діток від замісної ниркової терапії, аби врятувати їх від російських ракет.
"Стояв сильний сморід. Після вибуху вся кімната наповнилася дуже густим димом, ми взагалі нічого не бачили. Перша думка, яка у мене виникла — як з цього вийти? Але нам дуже пощастило, бо подув вітер. І оскільки вікна вилетіли через вибухову хвилю, то вітер протягом виніс всю пилюку із приміщення", — згадує лікарка.
"Охматдит" відбудують до кінця року
На відновлення "Охматдиту" було зібрано понад 1 млрд 100 млн грн. Проте без скандалу не обійшлося. Адже конкурс на відбудову виграла маловідома організація "Буд-технолоджі". Із найвищою ціною серед інших — у 307 млн грн. При тому, що уставний фонд компанії лише 5 тис. грн та обмаль техніки.
Після оприлюднення скандалу цей тендер був анульований. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, пошкоджений корпус лікарні "Охматдит" планують відновити до зими, а на місці зруйнованого хірургічного корпусу збудують новий. Хто цього разу відповідатиме за фінансові питання — міністр не уточнив. За його словами, наразі кошторис формують, після чого про всі розцінки буде відомо публічно.
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