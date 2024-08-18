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Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

18 серпня 2024 06:24
Галина Остаповець - Журналіст
Охматдит після ракетного удару - графік роботи - новини України
Охматдит. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Хірургічне та токсикологічне відділення дитячої лікарні "Охматдит" найбільше постраждали від ракетного удару ворога 8 липня. Там вибиті усі вікна, виламані двері, зруйновані операційні та палати, відтак робота лікарів і перебування пацієнтів там неможливе.

Як же працює дитяча лікарня "Охматдит" — читайте у Новини.LIVE 

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"Пацієнтів не поменшало, травм теж" 

Хірургію та токсикологію тимчасово перевели в інший корпус, який менше постраждав від удару.  Валерій Бовкун, хірург та завідувач відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії зізнається: ділити одне відділення на двох із колегами складно. А тим більше операційні. Адже кількість операцій лишилась на попередньому рівні, дітки як і раніше потребують лікування. До того ж відділення дитячої мікрохірургії "Охматдиту" — унікальне. 

"Дуже мало лікарів в Україні займаються судинною дитячою паталогією. Тому всі випадки направляються до нас. Потік пацієнтів дуже великий", — каже лікар.

Валерій Бовкун
Валерій Бовкун. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

За його словами, на одному операційному столі буває до 5 операцій. А якщо виділяють два, то ця кількість доходить до 8-10. Буває, що й 12 дітей приймаємо на операції. Все залежить від можливостей відділення. 

"Але так як зараз ми обмежені по площі, то не можемо прийняти всіх охочих. Тому частину пацієнтів перенаправили у районні поліклініки, де вони проходять відновлювальне лікування. Намагаємось приймати діточок, яким необхідне саме оперативне втручання", — каже лікар. 

Досить часто до відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії привозять важких дітей із мінновибуховими пораненнями. 

"Дуже багато діточок втрачають кінцівки. Була дівчинка, у якої вибухом вибило око, одному ручку відірвало, іншому ніжку. Більшість військових травм – інвалідізуючі. Це призводить до скаліченого майбутнього. Якщо ситуація потребує, ми у відділенні ампутовуємо кінцівки. Це коли є пошкодження судин, які неможливо відновити, або кінцівка сильно понівечена", — розповів Валерій Бовкун.

"Спершу вибух, а далі посипалось скло"

Згадує лікар і те страшне 8 липня, коли російська ракета цілеспрямовано прилетіла у двір лікарні. Спершу це був звичайний робочий день понеділка, пятихвилинки, наради і початок планових операцій. До речі, одна із них таки розпочалася. А далі прозвучав сигнал тривоги, проте операцію переривати вже не стали. 

"Не було такого, як показують у фільмах. Все було миттєво. Тобто дуже гучний бух і звук скла, яке сиплеться. Перша думка — чи немає поранених. Спершу глянули у відділенні, а далі почали надавати допомогу постраждалому персоналу та діткам. Для всіх це був шок, бо ніхто навіть не очікував, що ракета може прилетіти цілеспрямовано у дитячу лікарню", — каже лікар.

Бовкун під час удару саме займався евакуацією дітей до укриттів — це обов’язкова вимога у лікарні під час повітряних тривог, а тим більше безпосередньо ракетних дарів.

"Тоді вже були гучні вибухи по Києву, через що більшість і дітей, і батьків дослухалися до наших прохань спуститися в укриття. Бо бувають пацієнти, які кажуть, що нічого не бояться і будуть сидіти під час повітряної тривоги, але не в цьому випадку. Але коли прозвучав цей вибух, ми спершу подумали, що ракету збили у повітрі, але коли побачили зруйнований корпус — в усіх був шок", — каже лікар. 

Внаслідок удару поранення у хірургічному корпусі отримала медсестра, анестезіолог та хірурги, які проводили ту саму операцію, що розпочалась до повітряної тривоги. Єдине, хто не постраждав — дитина, бо у момент вибуху її закрив спиною хірург.  

Лікар Охматдиту
Лікар, який врятував життя дитини під час ракетного удару. Фото: google.com

Окрім хірургії, в "Охматиді" зруйнований також 2-поверховий корпус токсикології. Як і хірургію, відділення також перевели у більш-менш вцілілий корпус лікарні. Євгенія Рохварг, лікарка-анестезіологиня відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій згадує, як змушені були відключати діток від замісної ниркової терапії, аби врятувати їх від російських ракет.

Євгенія Рохварг
Євгенія Рохварг. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

"Стояв сильний сморід. Після вибуху вся кімната наповнилася дуже густим димом, ми взагалі нічого не бачили. Перша думка, яка у мене виникла — як з цього вийти? Але нам дуже пощастило, бо подув вітер. І оскільки вікна вилетіли через вибухову хвилю, то вітер протягом виніс всю пилюку із приміщення", — згадує лікарка.

"Охматдит" відбудують до кінця року 

На відновлення "Охматдиту" було зібрано понад 1 млрд 100 млн грн. Проте без скандалу не обійшлося. Адже конкурс на відбудову виграла маловідома організація "Буд-технолоджі". Із найвищою ціною серед інших — у 307 млн грн. При тому, що уставний фонд компанії лише 5 тис. грн та обмаль техніки. 

Віктор Ляшко
Олег Ляшко. Фото: Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Після оприлюднення скандалу цей тендер був анульований. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, пошкоджений корпус лікарні "Охматдит" планують відновити до зими, а на місці зруйнованого хірургічного корпусу збудують новий. Хто цього разу відповідатиме за фінансові питання — міністр не уточнив. За його словами, наразі кошторис формують, після чого про всі розцінки буде відомо публічно. 

Київ ракети Охматдит Росія ракетний удар

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