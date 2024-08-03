Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Смертельная Тыса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин arrow

Смертельная Тыса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

3 августа 2024 06:08
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Тыса - сколько мужчин утонуло - новости Украины
Пограничники Мукачевского отряда на реке Тыса. Фото: ГНСУ
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

С начала полномасштабного вторжения количество погибших мужчин в реке Тыса, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины, достигло 37 смертей. 17 из них — с начала 2024 года. И, несмотря на эти цифры, количество желающих сбежать из Украины вплавь через реку не уменьшается.

Почему мужчины до сих пор пытаются незаконно переплывать Тысу и в чем смертельная опасность реки — читайте в Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько мужчин утонули в Тысе

37 мужчин разных возрастов с начала войны в Украине погибли в самой большой реке западного региона — Тыса. Она протекает на границе Украины с Венгрией и Румынией. Спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова считает, что эти данные не являются окончательными и вполне возможно, даже большими.

"Возможно, эта цифра больше. Ведь многие из тех, кто не смог преодолеть реку, так и остался под камнями или корневищем деревьев. Будем говорить так, как есть: тела разлагаются и мы такие находили. Скелеты удавалось доставать из реки только благодаря одежде, которая не успела так повредиться", — уточнила спикер.

ГНСУ на реке Тиса
ГНСУ на реке Тыса Фото: ГНСУ

По ее словам, в начале войны переправщики инструктировали своих клиентов таким образом, чтобы они никому не сообщали, в каком из участков будут пытаться незаконно пересекать границу. Поэтому родные погибших мужчин могли просто не знать, что они погибли именно на Тысе.

Сколько стоит переплыть Тысу

Довольно часто переправщики уверяют потенциальных украинских беглецов в беспрепятственном пересечении границы в пункте пропуска. Или где-то на равнине. Кстати, цена их услуг составляет от 5 до 15 тыс дол. Все зависит от условий и места бегства, а также самих переправщиков.

"Они могут держать людей день-два-три, а могут и месяц. Обещают им пройти через пункт пропуска, а в результате приводят их к реке и говорят: вариант только один – или река или сейчас вас поймают пограничники. Выманивают у них деньги, а вот результат или какие-то гарантии — никто никому ничего не дает", — говорит Федорова.

Река Тиса
Река Тыса. Фото: Галина Остаповец

С Лесей Федоровой и ее коллегами из Мукачевского пограничного отряда разговариваем на Тисе в закарпатском городе Тячев. По ту сторону уже территория Румынии, входящей в состав Евросоюза. Летом Тыса не такая полноводная, как весной, когда ее глубина достигает и по 15 метров. Однако менее опасным это ее не делает.

В частности, из-за стремительного течения, острых как лезвие горных камней и резких перепадов температур. Камни буквально торчат из берега, заметны и под водой. Поскользнуться и удариться головой, например, очень просто. Даже если двигаться очень медленно и осторожно, чего в стрессе, убегая от пограничников, не бывает.

"Как видите, берег опасен камнями, где уже в первые секунды люди скользят и еще через несколько секунд тело уже плывет посреди реки. И такой случай уже был. Не то, чтобы убился сразу на этих камнях, хотя и такое возможно. Можно потерять сознание, а вода делает свое. Ведь человек находится в ней в первые минуты беспомощной ситуации, напивается воды и гибнет", — объясняет Леся Федорова.

Мужчины бегут из Украины через Тысу ночью

Федорова рассказывает, что по требованию переправителей мужчины вынуждены пересекать границу именно в темное время суток. Но если днем реку можно рассмотреть, оценить всю опасность, то сделать это ночью, когда человек, пытаясь избежать встречи с пограничниками, попытается быстро окунуться в воду и быстро пересечь ее, невозможно. Основные причины утопления в Тысе – это темное время суток, острые и скользкие камни, неизвестное дно, стремительное и холодное течение в любое время года.

"Человек остается один на один с природной стихией и может случиться так, что в сложной ситуации помочь ему просто некому. А то, что пограничники стреляют в спины людей, минуют берег, — это все российская пропаганда", — заверила пресс-секретарь мукачевских пограничников.

Тиса
Пограничник Мукачевского отряда. Фото: ГНСУ

Беглецов задерживают еженедельно

Мукачевские пограничники Валентин и Влад, которые уже более 2 лет патрулируют в том числе пограничный участок Тисы с Румынией, и еженедельно задерживают беглых мужчин, рассказывают, что многим из них переправщики рассказывают: река глубиной по колено. Потому ее пытаются переплывать даже те, кто плавать не умеет. Но последние, когда видят Тысу вживую, от этой идеи отказываются.

"А те, кто плавать умеют, не понимают, что Тиса – горная река. Это не пруд в деревне, и не водохранилище. Горная река – достаточно непредсказуемая. Никто не представляет, что уже в 20-30 см от поверхности воды – много разны камней. Течение может снести, ударитесь головой, потеряете сознание и можете погибнуть", — говорит пограничник Валентин.

Пограничники задерживают как группы людей, так и одиночек. Недавно задержана группа из четырех мужчин. Переправщики заверили их, что Тыса не глубокая, воды по пояс, поэтому те до последнего не боялись реки. Для каждого из них эта услуга обошлась от 10 до 12 тыс. долларов. Однако одного из них, 56-летнего мужчину, пришлось спасать уже на берегу в буквальном смысле этого слова.

Мукачевские пограничники
Мукачевские пограничники. Фото: Галина Остаповец

Ему стало плохо, когда его и еще троих беглецов догнали пограничники. Мужчины попытались зайти в воду, но не успели.

"Тот 56-летний мужчина не знал, что пересекать границу придется вплавь по реке. Ему же обещали переход через пункт пропуска, продержали почти 2 недели, а в последний момент сказали, что ничего из этого не получится. Все, что они могут сделать – показать, где перейти границу. И когда те мужчины начали это делать, а их еще и догнали пограничники, у одного из них поднялось давление", — рассказывает Владислав.

Его коллега Валентин добавляет, что большинство тех, кто собирается бежать из Украины через Тысу, не понимает, что это горная река. Тело разогретое, на улице жара, а река очень холодная.

"Если забежать в нее в таких условиях, в какой-то момент может остановиться сердце. Или возьмет судорога. В условиях стресса с такими вещами справиться очень сложно".

Украина пограничники мобилизация ГПСУ река Тиса

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

07:31 Кто имеет право на отсрочку и какой документ следует показывать представителям ТЦК

07:26 Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины — что насторожило

07:21 В Закарпатье подросток переплавлял уклонистов за границу — как суд наказал его мать

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на массовые мошеннические списания денег

Эксклюзив

06:46 Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в начале августа

06:30 Эмигранты не обновили данные — что их ждет

06:30 В Украине снизились цены на сою — сколько стоит тонна зерна в начале августа

06:25 В Ровенской области военком, избивший подчиненного, вышел на свободу под залог

06:10 Известно, какой будет пенсия с нынешней зарплатой в 15 тыс. и 30 тыс. грн

Эксклюзив

07:31 Кто имеет право на отсрочку и какой документ следует показывать представителям ТЦК

07:26 Агентство S&P снизило кредитный рейтинг Украины — что насторожило

07:21 В Закарпатье подросток переплавлял уклонистов за границу — как суд наказал его мать

07:01 Клиенты ПриватБанка жалуются на массовые мошеннические списания денег

Эксклюзив

06:46 Летний сезон в разгаре — чем заполнены львовские рынки и какие цены в августе

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в начале августа

06:30 Эмигранты не обновили данные — что их ждет

06:30 В Украине снизились цены на сою — сколько стоит тонна зерна в начале августа

06:25 В Ровенской области военком, избивший подчиненного, вышел на свободу под залог

06:10 Известно, какой будет пенсия с нынешней зарплатой в 15 тыс. и 30 тыс. грн

Новость с видео

06:08 Смертельная Тыса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе