Тыса - сколько мужчин утонуло - новости Украины

Пограничники Мукачевского отряда на реке Тыса. Фото: ГНСУ

С начала полномасштабного вторжения количество погибших мужчин в реке Тыса, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины, достигло 37 смертей. 17 из них — с начала 2024 года. И, несмотря на эти цифры, количество желающих сбежать из Украины вплавь через реку не уменьшается.

Почему мужчины до сих пор пытаются незаконно переплывать Тысу и в чем смертельная опасность реки — читайте в Новини.LIVE.

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37 мужчин разных возрастов с начала войны в Украине погибли в самой большой реке западного региона — Тыса. Она протекает на границе Украины с Венгрией и Румынией. Спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова считает, что эти данные не являются окончательными и вполне возможно, даже большими.

"Возможно, эта цифра больше. Ведь многие из тех, кто не смог преодолеть реку, так и остался под камнями или корневищем деревьев. Будем говорить так, как есть: тела разлагаются и мы такие находили. Скелеты удавалось доставать из реки только благодаря одежде, которая не успела так повредиться", — уточнила спикер.

ГНСУ на реке Тыса Фото: ГНСУ

По ее словам, в начале войны переправщики инструктировали своих клиентов таким образом, чтобы они никому не сообщали, в каком из участков будут пытаться незаконно пересекать границу. Поэтому родные погибших мужчин могли просто не знать, что они погибли именно на Тысе.

Сколько стоит переплыть Тысу

Довольно часто переправщики уверяют потенциальных украинских беглецов в беспрепятственном пересечении границы в пункте пропуска. Или где-то на равнине. Кстати, цена их услуг составляет от 5 до 15 тыс дол. Все зависит от условий и места бегства, а также самих переправщиков.

"Они могут держать людей день-два-три, а могут и месяц. Обещают им пройти через пункт пропуска, а в результате приводят их к реке и говорят: вариант только один – или река или сейчас вас поймают пограничники. Выманивают у них деньги, а вот результат или какие-то гарантии — никто никому ничего не дает", — говорит Федорова.

Река Тыса. Фото: Галина Остаповец

С Лесей Федоровой и ее коллегами из Мукачевского пограничного отряда разговариваем на Тисе в закарпатском городе Тячев. По ту сторону уже территория Румынии, входящей в состав Евросоюза. Летом Тыса не такая полноводная, как весной, когда ее глубина достигает и по 15 метров. Однако менее опасным это ее не делает.

В частности, из-за стремительного течения, острых как лезвие горных камней и резких перепадов температур. Камни буквально торчат из берега, заметны и под водой. Поскользнуться и удариться головой, например, очень просто. Даже если двигаться очень медленно и осторожно, чего в стрессе, убегая от пограничников, не бывает.

"Как видите, берег опасен камнями, где уже в первые секунды люди скользят и еще через несколько секунд тело уже плывет посреди реки. И такой случай уже был. Не то, чтобы убился сразу на этих камнях, хотя и такое возможно. Можно потерять сознание, а вода делает свое. Ведь человек находится в ней в первые минуты беспомощной ситуации, напивается воды и гибнет", — объясняет Леся Федорова.

Мужчины бегут из Украины через Тысу ночью

Федорова рассказывает, что по требованию переправителей мужчины вынуждены пересекать границу именно в темное время суток. Но если днем реку можно рассмотреть, оценить всю опасность, то сделать это ночью, когда человек, пытаясь избежать встречи с пограничниками, попытается быстро окунуться в воду и быстро пересечь ее, невозможно. Основные причины утопления в Тысе – это темное время суток, острые и скользкие камни, неизвестное дно, стремительное и холодное течение в любое время года.

"Человек остается один на один с природной стихией и может случиться так, что в сложной ситуации помочь ему просто некому. А то, что пограничники стреляют в спины людей, минуют берег, — это все российская пропаганда", — заверила пресс-секретарь мукачевских пограничников.

Пограничник Мукачевского отряда. Фото: ГНСУ

Беглецов задерживают еженедельно

Мукачевские пограничники Валентин и Влад, которые уже более 2 лет патрулируют в том числе пограничный участок Тисы с Румынией, и еженедельно задерживают беглых мужчин, рассказывают, что многим из них переправщики рассказывают: река глубиной по колено. Потому ее пытаются переплывать даже те, кто плавать не умеет. Но последние, когда видят Тысу вживую, от этой идеи отказываются.

"А те, кто плавать умеют, не понимают, что Тиса – горная река. Это не пруд в деревне, и не водохранилище. Горная река – достаточно непредсказуемая. Никто не представляет, что уже в 20-30 см от поверхности воды – много разны камней. Течение может снести, ударитесь головой, потеряете сознание и можете погибнуть", — говорит пограничник Валентин.

Пограничники задерживают как группы людей, так и одиночек. Недавно задержана группа из четырех мужчин. Переправщики заверили их, что Тыса не глубокая, воды по пояс, поэтому те до последнего не боялись реки. Для каждого из них эта услуга обошлась от 10 до 12 тыс. долларов. Однако одного из них, 56-летнего мужчину, пришлось спасать уже на берегу в буквальном смысле этого слова.

Мукачевские пограничники. Фото: Галина Остаповец

Ему стало плохо, когда его и еще троих беглецов догнали пограничники. Мужчины попытались зайти в воду, но не успели.

"Тот 56-летний мужчина не знал, что пересекать границу придется вплавь по реке. Ему же обещали переход через пункт пропуска, продержали почти 2 недели, а в последний момент сказали, что ничего из этого не получится. Все, что они могут сделать – показать, где перейти границу. И когда те мужчины начали это делать, а их еще и догнали пограничники, у одного из них поднялось давление", — рассказывает Владислав.

Его коллега Валентин добавляет, что большинство тех, кто собирается бежать из Украины через Тысу, не понимает, что это горная река. Тело разогретое, на улице жара, а река очень холодная.

"Если забежать в нее в таких условиях, в какой-то момент может остановиться сердце. Или возьмет судорога. В условиях стресса с такими вещами справиться очень сложно".