Тиса - скільки чоловіків потонуло - новини України

Прикордонники Мукачівського загону на річці Тиса. Фото: ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих чоловіків у річці Тиса, які намагалися незаконно перетнути кордон України, сягнула 37 смертей. 17 із них – від початку 2024 року. І незважаючи на ці цифри, кількість охочих втекти з України уплав через річку не меншає.

Чому чоловіки досі намагаються незаконно перепливати Тису і в чому смертельна небезпека річки — читайте у Новини.LIVE

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37 чоловіків різного віку з початку війни в Україні загинули у найбільшій річці західного регіону — Тиса. Вона протікає на кордоні України з Угорщиною та Румунією. Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова вважає, що ці дані не є остаточними і цілком можливо, навіть більшими.

"Можливо, ця цифра більша. Адже багато з тих, хто не зміг подолати річку, так і залишився під камінням або ж короневищем дерев. Будемо говорити так, як є: тіла розкладаються і ми такі знаходили. Скелети вдавалося діставати з річки тільки завдяки одягу, який не встиг так пошкодитися", — уточнила речниця.

ДПСУ на річці Тиса Фото: ДПСУ

За її словами, на початку війни переправники інструктували своїх клієнтів таким чином, щоб вони нікому не повідомляли, в якій із ділянок будуть намагатися незаконно перетинати кордон. Через це рідні загиблих чоловіків могли просто не знати, що вони загинули саме на Тисі.

Скільки коштує перепливти Тису

Досить часто переправники запевняють потенційних українських чоловіків у безперешкодному перетині кордону у пункті пропуску. Або ж десь на рівнині. До речі, ціна їхніх послуг наразі складає від 5 до 15 тис дол. Все залежить від умов та місця втечі, а також самих переправників.

"Вони можуть тримати людей день-два-три, а можуть і місяць. Обіцяють їм пройти через пункт пропуску, а в результаті приводять їх до річки і кажуть: варіант тільки один – або річка або зараз вас зловлять прикордонники. Виманюють у них гроші, а от результат чи якісь гарантії – ніхто нікому нічого не дає", — каже Федорова.

Річка Тиса. Фото: Галина Остаповець

Із Лесею Федоровою та її колегами із Мукачівського прикордонного загону розмовляємо на Тисі у закарпатському місті Тячів. По той бік вже територія Румунії, країни, що входить до складу Євросоюзу. Влітку Тиса не така повноводна, як навесні, коли її глибина сягає і по 15 метрів. Проте менше небезпечною її це не робить. Зокрема, через стрімку течію, гостре як лезо гірське каміння та різкі перепади температур. Камені буквально стирчать вже із берега, помітні і під водою. Послизнутися та вдаритися головою, наприклад, дуже просто. Навіть якщо рухатися дуже повільно та обережно, чого у стресі, тікаючи від прикордонників, не буває.

"Як бачите, берег небезпечний камінням, де вже у перші секунди люди послизаються і ще за кілька секунд тіло вже пливе посеред річки. І такий випадок вже був. Не те, щоби вбився відразу на цьому камінні, хоча і таке можливо. Людина вдарилася, втратила свідомість, а вода робить своє. Адже вона перебуває у ній у перші хвилини безпорадної ситуації, напивається води і гине", — пояснює Леся.

Чоловіки тікають з України через Тису вночі

Федорова розповідає, що на вимогу переправників, люди змушені перетинати кордон саме в темний час доби. Але якщо вдень річку можна роздивитися, оцінити всю небезпеку, то зробити це вночі, коли людина, намагаючись уникнути зустрічі із прикордонниками, спробує швидко зануритися у воді і швидко її перетнути, неможливо. Відтак основні причини утоплення в Тисі – це темний час доби, гостре та слизьке каміння, невідоме дно, стрімка та холодна течія у будь-яку пору року.

"Людина залишається один на один із природною стихією і може статися так, що у складній ситуації допомогти їй просто нікому. А те, що прикордонники стріляють у спини людей, мінують берег, — це все російська пропаганда", — пояснила речниця мукачівських прикордонників.

Прикордонник Мукачывського закону. Фото: ДПСУ

Втікачів затримують щотижня

Мукачівські прикордонники Валентин та Влад, які вже понад 2 роки патрулюють в тому числі прикордонну ділянку Тиси із Румунією, та щотижня затримують чоловіків-втікачів, розповідають, що багатьом із них переправники розповідають: річка глибиною по коліно. Тому її намагаються перепливати навіть ті, хто плавати не вміє. Але останні, коли бачать Тису вживу, від цієї ідеї відмовляються.

"А ті, хто плавати вміють, не розуміють, що Тиса – гірська річка. Це не ставок у селі, і не водосховище. Гірська річка – досить непередбачувана. Ніхто не уявляє, що вже у 20-30 см від поверхні води – багато різного каміння. Течія може знести, вдаритесь головою, втратите свідомість і можете загинути", — каже прикордонник Валентин.

Прикордонники затримують як групи людей, так і одинаків. Нещодавно затримали групу із чотирьох чоловіків. Переправники запевнили їх, що Тиса не глибока, води по пояс, тому ті до останнього не боялися річки. Для кожного з них ця послуга обійшлася від 10 до 12 тис доларів. Проте одного із них, 56-річного чоловіка, довелося рятувати вже на березі у буквальному сенсі цього слова.

Мукачівські прикордонники. Фото: Галина Остаповець

Йому стало зле, коли його та ще трьох утікачів, наздогнали прикордонники. Чоловіки спробували зайти у воду, але не встигли.

"Той 56-річний чоловік не знав, що перетинати кордон доведеться вплав річкою. Йому ж обіцяли перехід через пункт пропуску, протримали майже 2 тижні, а в останній момент сказали, що нічого з того не вийде. Все, що вони можуть зробити – показати, де перейти кордон. І коли ті чоловіки почали це робити, а їх ще й наздогнали прикордонники, в одного із них піднявся тиск. Ми викликали швидку і медики рятували його тут, вже безпосередньо на прикордонній лінії", — розповідає прикордонник Влад.

Його колега Валентин додає, що більшість тих, хто збирається втекти з України через Тису, не розуміє, що це – гірська річка. Тіло розігріте, на вулиці спека, а річка дуже холодна.

"Якщо забігти в неї у таких умовах, в якийсь момент може зупинитися серце. Або ж коли візьме судома. В умовах стресу із такими речами впоратися дуже складно".