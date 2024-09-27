Смертельные аттракционы – как себя защитить во время экстремальных развлечений

Троллей над Днепром. Фото: SkyPark

21 июля в Киеве оборвалась канатная переправа над Днепром, на которой в тот момент находился 20-летний житель Винницы. Тело парня нашли только на следующее утро. Это был первый летальный случай за всю историю существования данной переправы, однако казусы здесь случались и раньше.

Журналисты проекта "Наша Справа" разобрались в том, кто несет ответственность за безопасность посетителей, почему аттракционы не проходят проверки, а также как себя защитить во время экстремальных развлечений.

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Трагедия на столичной канатной переправе

21 июля в Киеве оборвалась канатная переправа над Днепром, на которой в тот момент находился 20-летний житель Винницы. Юношу искали почти сутки! Тело парня нашли только на следующее утро, на дне реки, в 30 метрах от берега. Смерть парня на столичном троллее над Днепром – это первый летальный случай за всю историю существования данной переправы. Однако несчастные случаи и казусы здесь случались и раньше.

Трагедия на канатной дороге в Киеве. Фото: Нацполиция

"Я вчера была свидетелем того, как оборвался трос и человек взлетел на песок вдребезги! После этого случая работники продолжили катать людей, не смотря даже на то, что проблемы с перелетом продолжали возникать!!! Скорая помощь приехала за 30 минут, за это время можно благополучно отдать свою душу небесам!" — отмечается в публикации в Facebook.

Не раз бывало и такое, что посетители данного аттракциона становились его заложниками, свисая на переправе прямо над Днепром.

"Эта сфера очень опасна, ваша жизнь там не застрахована. И в случае, если что-то случилось, вам необходимо в судебном порядке быть, как-то взыскать средства с предприятия на свое лечение, или другое возмещение морального, например, ущерба. То есть, проблема очень большая , и она не первый год, и всем безразлично ее", — отмечает Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины. Фото: скриншот

Непонятно одно — почему этот троллей продолжал работать? Выяснить это можно, если начать с первого дня его работы.

История киевского троллея

Все началось в 2012 году. Компания SkyPark установила троллей, соединяющий Арку Свободы украинского народа с Трухановым островом. Получив разрешительные документы, аттракцион должен был работать 5 лет. Впрочем, по словам владельца, сносить переправу начали раньше указанного времени.

В мэрии с этим не согласились, и через несколько месяцев КГГА объявила первый инвестиционный конкурс на эксплуатацию троллея. Победителем стала компания "АРЕНА АМЬЮЗМЕНТ ПАРК" с уставным капиталом всего в 2 тысячи гривен. Но вот проработали они недолго.

"Есть два основных аргумента для проведения демонтажа:

1. Несоблюдение мер безопасности оператором, что привело к падению человека с троллей.

2. Подготовка к строительству канатной дороги", — говорится в публикации ФБ.

Демонтаж канатной дороги в 2018 году. Фото: Facebook/Dmitriy Belotserkovets

Новый конкурс на строительство канатной переправы был объявлен уже в 2020 году. Победителем стала компания "Активная страна". Однако некоторые активисты выступили против строительства такого аттракциона. Заинтересовались и в Киевской городской прокуратуре.

"Обращаем внимание, что Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу указанного аттракциона. Прокуроры обратились в суд с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение КГГА, в котором победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья", — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Судебные тяжбы продолжались до 2022 года, и в конце концов Верховный суд принял решение в пользу победившей компании.

"Суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности. Более того, на суде было установлено, что на момент проведения конкурса и ДАЖЕ до самого заседания проектная и техническая документация относительно аттракциона не были разработаны. Впрочем, никого из должностных лиц КГГА, проводивших конкурс на определение победителя, до сегодняшнего трагического случая это не беспокоило", — отмечается в публикации Киевской городской прокуратуры.

Несмотря на возмущение активистов и попытки прокуратуры отменить результаты конкурса, аттракцион все же заработал. Для проектирования переправы была привлечена компания Rope Park.

Новая переправа от Rope Park. Фото: Rope Park

"На 100%. Оборудование FLYLINE — это сертифицированное оборудование, ролики с системой торможения, надежная система крепления пассажира", — отмечают у себя на официальном сайте Rope Park.

Оператором аттракциона является Kyiv flyline, принадлежащая сети развлекательных парков "Активная страна". На следующий день после трагедии в соцсетях появилось обращение директора компании Дениса Курта.

"Прежде всего я хочу принести глубокие соболезнования семье погибшего парня. Произошла большая трагедия и погиб человек, так не должно быть и не должно быть. И сейчас я как директор компании "Активная страна" и моя компания, мы делаем все для того, чтобы сотрудничать со следствием и разобраться в причинах трагедии. Я попрошу избегать всяких спекуляций, пока идет следствие", — Денис Курт, директор ООО «Активная страна».

Денис Курт, директор ООО "Активная страна". Фото: скриншот

По факту гибели парня на канатной дороге правоохранители открыли уголовное производство по статьям "Служебная халатность" и "Нарушение правил безопасности".

"Если в рамках уголовного производства будет установлено, что то или иное лицо допустило определенные нарушения, как, например, нарушение в эксплуатации этого источника повышенной опасности, которым является канатная переправа, то чиновник, который является ответственным в данной компании, может нести ответственность, в частности, по 272-й ст. уголовного кодекса, которая говорит о нарушении правил безопасности на объекте с повышенной опасностью. Случай гибели человека — это часть вторая, где предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы", — рассказал Станислав Борис, адвокат.

Станислав Борис, адвокат. Фото: скриншот

Между тем, согласно решению суда на имущество компании наложен арест, а полиция проводит обыски в службах КГГА, которые согласовали размещение троллея. К сожалению, трагическая история на канатной переправе в столице не единственная, и несчастные случаи на аттракционах не так уж единичны. Итак, чья это зона ответственности? Кто контролирует безопасность в таких местах экстремального отдыха? Но кто несет ответственность в случае наступления несчастного случая?

Проверка аттракционов

Команда проекта "Наша Справа" выбрала несколько локаций в разных уголках столицы, для проверки состояния аттракционов. К нашему большому удивлению, выяснилось, что некоторые аттракционы приостановили свою деятельность после трагедии на троллее. И все же мы нашли действующую канатную переправу в столице.

Троллейный парк "Литландия". Фото: скриншот

Троллейный парк "Литландия" на Гидропарке. На месте спуска находился один инструктор. Он проконсультировал посетителей о перечне услуг, их стоимости и провел инструктаж. Примечательно, что никаких билетов или чеков о предоставлении услуг клиенты не получили. Впоследствии к съемочной группе присоединился владелец аттракциона Сергей Шиндлер, который рассказал о соблюдаемых ими мерах безопасности.

"У нас каждый трос закреплен четырьмя зажимами для троса. Каждый зажим выдерживает две тонны. У нас было такое раньше, что падало дерево на трос, ураган, и трос выдерживал. А дерево весит несколько тонн. То есть большие деревья падают, и трос выдерживает, ничего с ним не случается, зажимы держат. И все это безопасно. Человек на трассе у нас на каждом маршруте, на каждом этапе перестрахован кольцом непрерывной страховки", — Сергей Шиндлер, владелец аттракциона.

Но, конечно, больше всего нас интересуют документы, подтверждающие слова Сергея о лицензиях на оборудование, разрешительные документы и прохождение проверки.

Сергей Шиндлер, владелец аттракциона. Фото: скриншот

"Мы предъявляем проверяющим органам. Были органы контроля, мы им предъявили. У нас есть паспорт объекта, в котором все расписано, из чего он состоит. Есть руководство по эксплуатации, руководство, есть объект устройства, кто является балансодержателем. договора, есть журнал проверки маршрутов. Еженедельно мы проверяем глобально все элементы, крепежи, и каждый день инструктор проходит эти трассы перед началом работы", — Сергей Шиндлер, владелец аттракциона.

В результате никаких документов съемочной группе так и не показали, аргументируя тем, что мы не органы контроля. Да и вообще, документов на месте вроде бы нет, ведь негде их хранить. Только вот в Государственной службе Украины по вопросам труда уверяют, что по просьбе клиентов их должны ознакомить хотя бы с сведениями о техническом состоянии аттракциона.

Троллей на Гидропарке в Киеве. Фото: Rope Park

"Мы это внесли сейчас в проект правил по аттракционам, это наличие сведений о самом аттракционе, кроме названия, правил. То есть когда этот аттракцион прошел технический осмотр, безопасен ли он или нет. И сейчас там посетители могут подойти к операторам и спросить, а когда делали техническое освидетельствование этому аттракциону. Может ли вообще там не делали", — сообщил в комментарии "Наша Справа" Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по вопросам труда.

Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по труду. Фото: скриншот

"Если мы говорим, что такие документы не были предоставлены, то, однозначно, должна следовать, по меньшей мере, жалоба в Гоструда для того, чтобы Гоструд провел проверку и инициировал, соответственно, истребование этих документаций", — отмечает Станислав Борис, адвокат.

То есть, получается, что посетителю аттракциона, для того чтобы убедиться в его безопасности, необходимо обратиться в органы контроля, несколько дней, а то и недель ожидая от них ответа. И все это вместо того, чтобы просто на месте убедиться в наличии всех необходимых документов. Звучит абсурдно. Но даже если да, то куда нужно обращаться в случае чего и кто несет ответственность за безопасность на аттракционах?

Контроль и ответственность

В первую очередь, ответственность за безопасность несет владелец аттракциона, и он же обязан контролировать состояние техники. А вот контроль за такой компанией возлагается уже на Государственную службу Украины по труду.

"Мы, как государственный орган, осуществляем надзор за субъектами хозяйствования, которые занимаются монтажом, ремонтом, техническим обслуживанием и безопасной эксплуатацией. То есть мы осуществляем надзор за субъектами хозяйствования, которые содержат эти аттракционы", — Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по труду.

Только вот проведение проверок практически невозможно.

"Начиная с 2020 года, когда у нас был ковод, и по сей день, есть мораторий на плановые проверки и мы не можем осуществлять плановые проверки", — Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по вопросам труда.

"У нас запрещены внеплановые проверки. И плановые проверки. Только в отдельных случаях эти проверки начинают проводиться с начала этого года. И это негативное явление, я считаю, потому что, учитывая повышенную рискованность данных аттракционов, они должны быть в сфере особого контроля", — Надежда Шуляк, юрист.

Надежда Шуляк, юрист. Фото: скриншот

У Гоструда на сегодняшний день есть лишь несколько оснований для проведения проверок.

"Первое — это проверка ранее выданных предписаний. Второе — это обращение физического лица о нарушении его прав. Имеется в виду работающего — неважно на аттракционе или на предприятии. Третье — это наступление несчастного случая или аварии на предприятии. И четвертое — это поручение премьер-министра по проверке субъектов эксплуатации", — Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по вопросам труда.

"Ну, смотрите, Украина пошла по пути дерегуляции, решили, что бизнес сам за все отвечает, и он сам с потребителем все решит. А бизнес считает, что он никому ничего не должен, как правило. Вот такая у нас история возникает. Просто культура низкая. А потребитель думает, что все это безопасно, проконтролировано, что о нем никто не забудет. А как правило, забывают на раз-два. А детские аттракционы, комнаты развлечений, они тоже никем не проверяются фактически", — Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Ответственность лежит и на чиновниках, предоставляющих земельный участок и проводящих тендер или конкурс на строительство таких экстремальных конструкций.

"У меня очень много есть уголовных производств, где фигурируют чиновники того или иного звена, и часто анализируя ту документацию, которая выдается, там очень часто огромный ряд нарушений. Чаще всего мы видим злоупотребления, конечно, в тендерных закупках", — Станислав Борис, адвокат.

Так что получается, что, в связи с введением моратория на проверки, безопасность аттракционов контролируется исключительно его владельцем, а значит, остается рассчитывать только на его добросовестность.

"Необходимо также и законодателю оценить ситуацию события в будущей перспективе по поводу других возможных, не дай Бог, несчастных случаев. И, однозначно, возможно тогда сузить тот перечень, на который налагается мораторий, для того чтобы такие элементарные аспекты действительно не оставались без контроля государства", — Станислав Борис, адвокат.

Однако следует понимать, что экстремальные развлечения – это всегда риск, и если вы уже решились на такой отдых, то ответственно подходите к выбору локации.

Как защитить себя?

На что следует обращать внимание при выборе аттракциона?

1. Правила поведения и использования аттракциона.

"Во-первых, я советую посетителям, особенно взрослым, которые проводят детей до аттракционов, я советую в первую очередь обратиться на наличие правил пользования этим аттракционом", — Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по вопросам труда.

2. Визуальное состояние аттракциона.

"И даже окинуть глазом, посмотреть, в каком состоянии сам аттракцион. Если он вызывает какое-то определенное подозрение, то я не советую такими аттракционами пользоваться", — Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по вопросам труда.

3. Уголок потребителя; разрешительные документы.

"У нас у каждого из субъектов хозяйственной деятельности должен быть уголок потребителя. Это размещены регистрационные и разрешительные документы, которые должны быть в общем доступе. Если вы уже этого не видите, возникает вопрос, а кто вам предоставляет услуги?" — Надежда Шуляк, юрист.

4. Билет, чек.

"Когда вы посещаете аттракцион, обязательно нужно покупать билет, это доказательство того, что вы посещали этот аттракцион и может быть доказательством в судебном порядке", — Владимир Шавернев, главный специалист Государственной службы Украины по вопросам труда.

"Если вы рассчитаетесь наличными, и вам не дают никаких квитанций, никаких билетов или еще чего-то, или вы просто бросаете деньги на карточку — это не подтверждение предоставления именно услуг", — Надежда Шуляк, юрист.

Но что делать, если все же случился несчастный случай?

"Ну, безусловно, в первую очередь позаботиться о здоровье, чтобы каким-либо образом не ухудшалось. Это в первую очередь, все остальные действия подождут. То есть даже обращение в правоохранительные органы, через 2-3 дня, если это действительно с объективных причин человек был госпитализирован, это нормально. В дальнейшем это однозначно обращение правоохранительных органов", — Станислав Борис, адвокат.

"Полиция осуществляет соответствующее расследование, в процессе которого будет проведена экспертиза. Экспертиза напрямую установят, почему произошла такая неприятная ситуация", — Надежда Шуляк, юрист.

Напоследок об ответственности за смерть парня на переправе.

Правоохранительные органы производят все необходимые следственные действия, чтобы установить причины обрыва троса. Но когда компании меняются, несчастные случаи продолжаются, активисты протестуют против очередной реконструкции того же объекта, стоит ли продолжать его работу?

За безопасность на аттракционе отвечает исключительно собственник, а вот проконтролировать его практически невозможно из-за моратория на проверки.

Ну и главное. Рискуйте ответственно, тщательно проверяйте место экстремального отдыха и заботьтесь о безопасности.