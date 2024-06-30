Статистика поисковых запросов в Google в Украине за неделю - новости Украины

Что гуглят украинцы. Фото: скриншот

Поисковик становится спасением для миллионов людей каждый день, ищущих в сети ответы на любые вопросы. В Интернете можно узнать все — от погоды в Киеве и гороскопа на сегодняшний день до прокладывания маршрута в другой уголок мира пешком или на воздушном шаре. И как только вы вводите в гугл первые слова своего запроса, он уже предлагает вам самые актуальные варианты, которые обычно ищут люди.

Что гуглят украинцы — проверяло Новини.LIVE.

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Сколько стоит…

С поисковым запросом "сколько стоит" чаще всего люди ищут:

сколько стоит загранпаспорт,

сколько стоит доллар,

сколько стоит биткоин,

сколько стоит евро,

сколько стоит грамм золота,

сколько стоит переоформление авто,

сколько стоит построить дом.

Сколько стоит…— поиск в гугле. Фото: скриншот

Сколько стоит доллар – поиск в гугл. Фото: скриншот

Добавим, что курс доллара в финучреждениях Украины продолжает двигаться вниз. Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,44 грн (-0,07);

евро — 43,23 грн (-0,19);

злотый — 10,00 грн (-0,05).

Курс доллара в Украине. Фото: Новини.LIVE

Что, если…

Такой поисковый запрос направлен на поиск решения какой-либо проблемы или ситуации. Что будет, если? И здесь запросы украинцев очень непредсказуемы:

что, если снится змея,

что, если снится беременность,

что, если не обновить данные,

что, если не сдать нмт,

что, если не прийти по повестке,

что, если дискриминант равен нулю.

Что будет, если не обновить данные – поиск в интернете. Фото: скриншот

Добавим, что в середине июля должен завершиться период, отведенный на обновление военно-учетных данных военнообязанных. Тех, кто не обновит данные, после 16 июля будут штрафовать и даже передавать их данные для розыска Национальной полицией.

Очередь в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Когда...

С поисковым запросом "когда" у украинцев один неотложный вопрос об окончании войны, но вариации разные:

когда закончится война в Украине,

когда закончится война в Украине песни,

когда закончится война в Украине стихотворение,

когда закончится война в Украине,

когда закончится война в Украине по библии.

Когда закончится война в Украине – поиск в гугл. Фото: скриншот

Добавим, что в интервью Новини.LIVE советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что у мира есть три инструмента, чтобы заставить Путина закончить войну против Украины на справедливых условиях.

Какой день...

Неудивительно, когда люди ищут даты разных праздников, но среди популярных запросов в Украине даже "какой день" — войны, недели или лунного календаря.

Какой день сегодня – поиск в гугл. Фото: скрнишот

Напомним, что Интернет в современном мире является мощным источником как информации, так и опасности. Как сообщали в Киберполиции, российские оккупанты вербуют украинских подростков для использования в противоправных действиях. Враг находит их в Интернете.