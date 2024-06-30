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Сны о смерти, война в библии и алкоголь на праздники — что гуглят украинцы на этой неделе

30 июня 2024 06:24
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Статистика поисковых запросов в Google в Украине за неделю - новости Украины
Что гуглят украинцы. Фото: скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Поисковик становится спасением для миллионов людей каждый день, ищущих в сети ответы на любые вопросы. В Интернете можно узнать все — от погоды в Киеве и гороскопа на сегодняшний день до прокладывания маршрута в другой уголок мира пешком или на воздушном шаре. И как только вы вводите в гугл первые слова своего запроса, он уже предлагает вам самые актуальные варианты, которые обычно ищут люди.

Что гуглят украинцы — проверяло Новини.LIVE.

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Сколько стоит…

С поисковым запросом "сколько стоит" чаще всего люди ищут:

  • сколько стоит загранпаспорт,
  • сколько стоит доллар,
  • сколько стоит биткоин,
  • сколько стоит евро,
  • сколько стоит грамм золота,
  • сколько стоит переоформление авто,
  • сколько стоит построить дом.
поиск в интернете
Сколько стоит…— поиск в гугле. Фото: скриншот
поиск в интернете
Сколько стоит доллар – поиск в гугл. Фото: скриншот

Добавим, что курс доллара в финучреждениях Украины продолжает двигаться вниз. Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,44 грн (-0,07);
  • евро — 43,23 грн (-0,19);
  • злотый — 10,00 грн (-0,05).
курс доллара
Курс доллара в Украине. Фото: Новини.LIVE

Что, если…

Такой поисковый запрос направлен на поиск решения какой-либо проблемы или ситуации. Что будет, если? И здесь запросы украинцев очень непредсказуемы:

  • что, если снится змея,
  • что, если снится беременность,
  • что, если не обновить данные,
  • что, если не сдать нмт,
  • что, если не прийти по повестке,
  • что, если дискриминант равен нулю.
поиск в интернете
Что будет, если не обновить данные – поиск в интернете. Фото: скриншот

Добавим, что в середине июля должен завершиться период, отведенный на обновление военно-учетных данных военнообязанных. Тех, кто не обновит данные, после 16 июля будут штрафовать и даже передавать их данные для розыска Национальной полицией.

Очередь в ТЦК
Очередь в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Когда...

С поисковым запросом "когда" у украинцев один неотложный вопрос об окончании войны, но вариации разные:

  • когда закончится война в Украине,
  • когда закончится война в Украине песни,
  • когда закончится война в Украине стихотворение,
  • когда закончится война в Украине,
  • когда закончится война в Украине по библии.
поиск в интернете
Когда закончится война в Украине – поиск в гугл. Фото: скриншот

Добавим, что в интервью Новини.LIVE советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что у мира есть три инструмента, чтобы заставить Путина закончить войну против Украины на справедливых условиях.

Какой день...

Неудивительно, когда люди ищут даты разных праздников, но среди популярных запросов в Украине даже "какой день" — войны, недели или лунного календаря.

поиск в интернете
Какой день сегодня – поиск в гугл. Фото: скрнишот

Напомним, что Интернет в современном мире является мощным источником как информации, так и опасности. Как сообщали в Киберполиции, российские оккупанты вербуют украинских подростков для использования в противоправных действиях. Враг находит их в Интернете.

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