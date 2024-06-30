Статистика поисковых запросов в Google в Украине за неделю - новости Украины

Сны о смерти, война в библии и алкоголь на праздники — что гуглят украинцы на этой неделе
Поисковик становится спасением для миллионов людей каждый день, ищущих в сети ответы на любые вопросы. В Интернете можно узнать все — от погоды в Киеве и гороскопа на сегодняшний день до прокладывания маршрута в другой уголок мира пешком или на воздушном шаре. И как только вы вводите в гугл первые слова своего запроса, он уже предлагает вам самые актуальные варианты, которые обычно ищут люди.
Что гуглят украинцы — проверяло Новини.LIVE.
Сколько стоит…
С поисковым запросом "сколько стоит" чаще всего люди ищут:
- сколько стоит загранпаспорт,
- сколько стоит доллар,
- сколько стоит биткоин,
- сколько стоит евро,
- сколько стоит грамм золота,
- сколько стоит переоформление авто,
- сколько стоит построить дом.
Добавим, что курс доллара в финучреждениях Украины продолжает двигаться вниз. Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 40,44 грн (-0,07);
- евро — 43,23 грн (-0,19);
- злотый — 10,00 грн (-0,05).
Что, если…
Такой поисковый запрос направлен на поиск решения какой-либо проблемы или ситуации. Что будет, если? И здесь запросы украинцев очень непредсказуемы:
- что, если снится змея,
- что, если снится беременность,
- что, если не обновить данные,
- что, если не сдать нмт,
- что, если не прийти по повестке,
- что, если дискриминант равен нулю.
Добавим, что в середине июля должен завершиться период, отведенный на обновление военно-учетных данных военнообязанных. Тех, кто не обновит данные, после 16 июля будут штрафовать и даже передавать их данные для розыска Национальной полицией.
Когда...
С поисковым запросом "когда" у украинцев один неотложный вопрос об окончании войны, но вариации разные:
- когда закончится война в Украине,
- когда закончится война в Украине песни,
- когда закончится война в Украине стихотворение,
- когда закончится война в Украине,
- когда закончится война в Украине по библии.
Добавим, что в интервью Новини.LIVE советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что у мира есть три инструмента, чтобы заставить Путина закончить войну против Украины на справедливых условиях.
Какой день...
Неудивительно, когда люди ищут даты разных праздников, но среди популярных запросов в Украине даже "какой день" — войны, недели или лунного календаря.
Напомним, что Интернет в современном мире является мощным источником как информации, так и опасности. Как сообщали в Киберполиции, российские оккупанты вербуют украинских подростков для использования в противоправных действиях. Враг находит их в Интернете.
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