Статистика пошукових запитів в Google в Україні за тиждень - новини України

Що гуглять українці. Фото: скріншот

Пошуковик стає порятунком для мільйонів людей щодня, які шукають в мережі відповіді на будь-які запитання. В Інтернеті можна дізнатися все — від погоди в Києві та гороскопу на сьогодні до прокладення маршруту в інший куточок світу пішки чи на повітряній кулі. І як тільки ви вводите в гугл перші слова свого запиту, він вже пропонує вам найактуальніші варіанти, які зазвичай шукають люди.

Що гуглять українці — перевіряло Новини.LIVE .

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Скільки коштує…

З пошуковим запитом "скільки коштує" найчастіше люди шукають:

скільки коштує закордонний паспорт,

скільки коштує долар,

скільки коштує біткоїн,

скільки коштує євро,

скільки коштує грам золота,

скільки коштує переоформлення авто,

скільки коштує побудувати будинок.

Скільки коштує.. — пошук в гуглі. Фото: скріншот

Скільки коштує долар — пошук в гугл. Фото: скріншот

Додамо, що курс долара у фінустановах України продовжує рухатися вниз. Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,44 грн (-0,07);

євро — 43,23 грн (-0,19);

злотий — 10,00 грн (-0,05).

Курс долара в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що, якщо…

Такий пошуковий запит спрямований на пошук рішення якоїсь проблеми чи ситуації. Що буде, якщо? І тут запити українців дуже непередбачувані:

що, якщо сниться змія,

що, якщо сниться вагітність,

що, якщо не оновити дані,

що, якщо не здати нмт,

що, якщо не прийти по повістці,

що, якщо дискримінант дорівнює нулю.

Що буде, якщо не оновити дані — пошук в інтернеті. Фото: скріншот

Додамо, що у середині липня має завершитися період, відведений на оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаних. Тих, хто не оновить дані, після 16 липня будуть штрафувати і навіть передавати їхні дані для розшуку Національною поліцією.

Черга в ТЦК. Фото: Новини.LIVE

Коли...

З пошуковим запитом "коли" в українців одне нагальне питання — щодо закінчення війни, але варіації різні:

коли закінчиться війна в Україні,

коли закінчиться війна в Україні пісні,

коли закінчиться війна в Україні вірш,

коли закінчиться війна в Україні вікіпедія,

коли закінчиться війна в Україні по біблії.

Коли закінчиться війна в Україні — пошук в гугл. Фото: скріншот

Додамо, що в інтерв'ю Новини.LIVE радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що світ має три інструменти, аби змусити Путіна закінчити війну проти України на справедливих умовах.

Який день...

Не дивно, коли люди шукають дати різних свят, але серед популярних запитів в Україні навіть "який сьогодні день" — війни, тижня або місячного календаря.

Який день сьогодні — пошук в гугл. Фото: скрнішот

Нагадаємо, що Інтернет у сучасному світі є могутнім джерелом як інформації, так і небезпеки. Як повідомляли в Кіберполіції, російські окупанти вербують українських підлітків для використання у протиправних діях. Ворог знаходить їх в інтернеті.