Виктор Орбан прибудет с визитом в Украину 2 июля - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: AP

Во вторник, 2 июля, венгерский премьер-министр Виктор Орбан прибудет в Киев с визитом. Ожидается, что он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, Орбан встретится с президентом Владимиром Зеленским в Киеве во время первой поездки премьер-министра Венгрии в Украину с начала полномасштабного вторжения.

"Помощник Зеленского Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Но другой источник в Киеве подтвердил эти планы. Орбан приедет во вторник, если не будет изменений в последнюю минуту", — говорится в сообщении.

The Guardian пишет, что планы поездки Орбана в Украину сложились после длительных переговоров, касающихся прав венгерского меньшинства Украины.

"Предпосылкой встречи было решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты. Они смогут объявить об этом как об успехе", — сказал источник СМИ в Будапеште, знающий о подготовке визита.

Напомним, с 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Ранее, во время презентации приоритетов Венгрия заявляла, что выступает за расширение Евросоюза, однако предлагает сосредоточиться на Балканах.

Ранее Виктор Орбан выдвинул ультиматум от Венгрии, где Будапешт потребовал от Украины признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

Также глава венгерского правительства критиковал западных лидеров за желание "победить Россию военным путем": мол, их главные цели — деньги и власть.