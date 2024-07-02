Віктор Орбан прибуде з візитом до України 2 липня — ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: AP

У вівторок, 2 липня, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибуде до Києва з візитом. Очікується, що він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

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Орбан прибуде до Києва з візитом

За даними ЗМІ, Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві під час першої поїздки прем’єр-міністра Угорщини до України з початку повномасштабного вторгнення.

"Помічник Зеленського Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило ці плани. Орбан приїде у вівторок, якщо не буде змін в останню хвилину", — йдеться у повідомленні.

The Guardian пише, що плани поїздки Орбана до України склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

"Передумовою зустрічі було вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", — сказало джерело ЗМІ в Будапешті, яке знає про підготовку візиту.

Нагадаємо, з 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді ЄС. Раніше під час презентації пріоритетів Угорщина заявляла, що виступає за розширення Євросоюзу, проте пропонує зосередитись на Балканах.

Раніше Віктор Орбан висунув ультиматум від Угорщини, де Будапешт вимагав від України визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Також глава угорського уряду критикував західних лідерів за бажання "перемогти Росію військовим шляхом": мовляв, їхні головні цілі — гроші та влада.