День Украинской Государственности — история и символика

Парень с украинским флагом. Фото: Новини.LIVE

В Украине 15 июля отмечают государственный праздник — День Украинской Государственности, в День крещения Киевской Руси. Он был введен Указом Президента Украины от 24 августа 2021 года.

Новини.LIVE рассказывают историю праздника.

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День Украинской Государственности

В феврале 2018 года на государственном уровне инициативная группа, в состав которой вошли Герой Украины Левко Лукьяненко, бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр Степан Кубив, главный редактор газеты ВРУ "Голос Украины" Анатолий Горлов, академики Национальной академии наук Украины Руслан Стефанчук и Александр Святоцкий, профессор Владимир Сергийчук, а также общественные деятели Богдан Моркляник и Юрий Баланюк, предложила отмечать День Украинской Государственности. Обсуждение инициативы состоялось в Доме правительства.

Киев. Фото: Pexels

А 16 февраля 2018 года бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко обратились к нации и парламенту с инициативой учреждения Дня Украинской Государственности.

Праздник был установлен Указом Президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года во время торжеств к 30 годовщине независимости Украины. Выступая на торжественном заседании ВРУ, он также объявил о своем намерении внести законопроект, который сделает День Украинской Государственности официальным выходным днем. Проект был зарегистрирован 25 августа, а Верховная Рада Украины приняла его 31 мая 2022 года, получив поддержку от 257 народных депутатов. Закон вступил в силу 9 июня 2022 года.

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Впоследствии Министерство культуры и информационной политики опубликовало концепцию единой визуальной символики этого праздника.

После проведения Архиерейского собора 24 мая 2023 года стало известно, что Православная церковь Украины планирует обратиться к властям с просьбой перенести День Украинской Государственности и День защитников и защитниц из-за календарной реформы. Согласно ей, праздник князя Владимира Великого в ПЦУ и УГКЦ должен отмечаться с 2024 года 15 июля.

Впоследствии Зеленский внес в ВРУ законопроект о переносе Дня Украинской Государственности с 28 июля на 15 июля. Парламент принял этот закон 14 июля 2023 года с поддержкой 241 депутата. А 28 июля Зеленский подписал законопроект и Указ Президента № 455/2023 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины". Окончательно перенос даты праздника был подтвержден.

День Украинской Государственности имеет свой символ — четыре трезубца, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность.

Символика праздника. Фото: Минкульт

Напомним, целью этого особого дня является чествование тысячелетней истории украинской государственности и подчеркивание важности государственных традиций Украины. А выбор даты связан с Днем крещения Киевской Руси-Украины, а также с Днем святого князя Владимира. Стоит поздравить всех знакомых, друзей и близких с этим значимым для всех украинцев праздником.

Ранее мы подготовили искренние поздравления к празднику крещения Киевской Руси-Украины 15 июля.