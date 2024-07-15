День Української Державності — історія та символіка

Хлопець з українським прапором. Фото: Новини.LIVE

В Україні 15 липня відзначають державне свято — День Української Державності, у День хрещення Київської Русі. Воно було запроваджене Указом Президента України від 24 серпня 2021 року.

Новини.LIVE розповідають історію свята.

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День Української Державності

У лютому 2018 року на державному рівні ініціативна група, до складу якої увійшли Герой України Левко Лук'яненко, колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший віцепрем'єр-міністр Степан Кубів, головний редактор газети ВРУ "Голос України" Анатолій Горлов, академіки Національної академії наук України Руслан Стефанчук та Олександр Святоцький, професор Володимир Сергійчук, а також громадські діячі Богдан Моркляник та Юрій Баланюк, запропонувала відзначати День Української Державності. Обговорення ініціативи відбулися у Будинку уряду.

Київ. Фото: Pexels

А 16 лютого 2018 року колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до нації та парламенту з ініціативою започаткування Дня Української Державності.

Свято було встановлене Указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року під час урочистостей до 30 річниці незалежності України. Виступаючи на урочистому засіданні ВРУ, він також оголосив про свій намір внести законопроєкт, який зробить День Української Державності офіційним вихідним днем. Проєкт був зареєстрований 25 серпня, а Верховна Рада України ухвалила його 31 травня 2022 року, отримавши підтримку від 257 народних депутатів. Закон набрав чинності 9 червня 2022 року.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Згодом Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало концепцію єдиної візуальної символіки цього свята.

Після проведення Архиєрейського собору 24 травня 2023 року стало відомо, що Православна церква України планує звернутися до влади з проханням перенести День Української Державності та День захисників і захисниць через календарну реформу. Згідно з нею, свято князя Володимира Великого в ПЦУ та УГКЦ має відзначатися з 2024 року 15 липня.

Згодом Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт про перенесення Дня Української Державності з 28 липня на 15 липня. Парламент ухвалив цей закон 14 липня 2023 року з підтримкою 241 депутата. А 28 липня Зеленський підписав законопроєкт та Указ Президента № 455/2023 "Про внесення змін до деяких указів Президента України". Остаточно перенесення дати свята було підтверджено.

День Української Державності має свій символ — чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність.

Символіка свята. Фото: Мінкульт

Нагадаємо, метою цього особливого дня є вшанування тисячолітньої історії української державності та підкреслення важливості державних традицій України. А вибір дати пов’язаний з Днем хрещення Київської Русі-України, а також з Днем святого князя Володимира. Варто привітати всіх знайомих, друзів та близьких з цим значущим для всіх українців святом.

Раніше ми підготували щирі привітання до свята хрещення Київської Русі-України 15 липня.