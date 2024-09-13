Украинцы за границей массово отказываются от украинских паспортов

Украинцы в паспортном сервисе. Иллюстративное фото: ГП "Документ"

Украинцы массово отказываются от украинских паспортов за границей. Это угрожает настоящей демографической катастрофой для страны.

Об этом рассказал народный депутат Николай Княжицкий в эфире NTA.

Читайте также:

Отказ украинцев от гражданства

"Мы имеем катастрофу, потому что изначально совершали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги, сейчас наоборот якобы пытаемся предоставить", — сказал Княжицкий.

Он объяснил, что на это есть причина, потому что лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства. К примеру, такие люди получают серый паспорт в Германии.

В то же время есть люди, которые давно находятся за пределами Украины и имели два паспорта, они просто отказываются от украинского.

"У нас реально демографическая катастрофа, кто-то этим должен заниматься", — подчеркнул нардеп.