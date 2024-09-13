Українці за кордоном масово відмовляються від українських паспортів

Сотні тисяч українців відмовляються від паспортів — нардеп пояснив причину
Українці масово відмовляються від українських паспортів за кордоном. Це загрожує справжньою демографічною катастрофою для країни.
Про це розповів народний депутат Микола Княжицький в ефірі NTA.
Відмова українців від громадянства
"Ми маємо катастрофу, тому що з початку робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги, зараз навпаки нібито намагаємося надати", — сказав Княжицький.
Він пояснив, що на це є причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства. Наприклад, такі люди отримують сірий паспорт у Німеччині.
Водночас є люди, які давно перебувають за межами України й мали по два паспорти, вони просто відмовляються від українського.
"Ми маємо реально демографічну катастрофу, хтось цим має займатися", — наголосив нардеп.
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