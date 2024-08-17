Спартак Суббота сбежал в Испанию, где оформляет статус беженцы, — СМИ

Спартака Субботу заметили в Испании — СМИ пишут, что скандальный блогер оформляет статус беженца
17 августа 2024 11:39
Блогер Спартак Суббота. Фото: скриншот
Украинского блогера Спартака Субботу, попавшего в скандал после съемок шоу "Подкаст терапия", заметили в Испании. По сообщениям СМИ, мужчина незаконно уехал из Украины и пытается оформить статус беженца.
Об этом сообщают ряд СМИ и Telegram-каналов.
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Первым о незаконном выезде в Испанию Спартака Субботы написал блогер Богдан Беспалов. Отмечается, что Суббота пересек границу по украинским документам, а потому в Европе он будет получать льготы как украинец.
Эту информацию подтвердил Telegram-канал "Гувернантка" — говорится, что сейчас Суббота в Испании активно занимается оформлением документов для получения статуса беженца.
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