Спартак Суббота втік до Іспанії, де оформлює статус біженці, — ЗМІ

Блогер Спартак Суббота. Фото: скриншот

Українського блогера Спартака Субботу, який потрапив у скандал після зйомок шоу "Подкаст терапія", помітили в Іспанії. За повідомленнями ЗМІ, чоловік незаконно виїхав з України та намагається оформити статус біженця.

Про це повідомляє низка ЗМІ та Telegram-каналів.

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Першим про незаконний виїзд до Іспанії Спартака Субботи написав блогер Богдан Беспалов. Зазначається, що Суббота перетнув кордон за українськими документами, а тому в Європі він буде отримувати пільги як українець.

Допис Богдана Беспалова. Фото: скриншот

Цю інформацію підтвердив Telegram-канал "Гувернантка" — йдеться, що зараз Суббота в Іспанії активно займається оформленням документів для отримання статусу біженця.