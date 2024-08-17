Спартак Суббота втік до Іспанії, де оформлює статус біженці, — ЗМІ

Спартака Субботу помітили в Іспанії — ЗМІ пишуть, що скандальний блогер оформлює статус біженця
17 серпня 2024 11:39
Блогер Спартак Суббота. Фото: скриншот
Українського блогера Спартака Субботу, який потрапив у скандал після зйомок шоу "Подкаст терапія", помітили в Іспанії. За повідомленнями ЗМІ, чоловік незаконно виїхав з України та намагається оформити статус біженця.
Про це повідомляє низка ЗМІ та Telegram-каналів.
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Першим про незаконний виїзд до Іспанії Спартака Субботи написав блогер Богдан Беспалов. Зазначається, що Суббота перетнув кордон за українськими документами, а тому в Європі він буде отримувати пільги як українець.
Цю інформацію підтвердив Telegram-канал "Гувернантка" — йдеться, що зараз Суббота в Іспанії активно займається оформленням документів для отримання статусу біженця.
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