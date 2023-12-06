США и G7 готовы и дальше поддерживать Украину, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Америка и страны "Большой семерки" и дальше будут поддерживать Украину.

Об этом он сказал во время обращения в Конгресс США, пишет Reuters.

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По словам Байдена, если Путин захватит Украину, то на ней не остановится.

"Он нападет на союзника НАТО, а мы как член НАТО обязуемся защищать каждый сантиметр территории Альянса, и произойдет то, чего мы не стремимся и чего сейчас нет — американские войска, которые будут сражаться с российскими войсками", — говорит президент Соединенных Штатов.

Байден добавил, что во время последнего разговора с лидерами стран "Большой семерки" они выразили готовность поддерживать Украину и дальше.

"Кто в США готов просто уйти от этого? Я не готов и, верю, американский народ тоже не готов. Мы не можем позволить Путину выиграть. Я знаю, что у нас есть свои разногласия внутри, но это критическая вещь (помощь Украине. — Ред.) и весь мир смотрит за тем, что будут делать США. Если мы не будем поддерживать Украину, что будет делать остальной мир?" — заявил Байден.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил американцам, почему нельзя упразднять помощь Украине в войне.

По его словам, если поддержка прекратится, Путин безнаказанно будет продолжать свои агрессивные планы.