США та G7 готові й надалі підтримувати Україну, — Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Америка та країни "Великої сімки" й надалі будуть підтримувати Україну.
Про це він сказав під час звернення до Конгресу США, пише Reuters.
"Путін не зупиниться на Україні"
Зі слів Байдена, якщо Путін захопить Україну, то на ній не зупиниться.
"Він нападе на союзника НАТО, а ми як член НАТО маємо зобов’язання захищати кожен сантиметр території Альянсу, і станеться те, чого ми не прагнемо і чого зараз немає — американські війська, які битимуться з російськими військами", — каже президент Сполучених Штатів.
Байден додав, що під час останньої розмови з лідерами країн "Великої сімки" вони висловили готовність підтримувати Україну й надалі.
"Хто в США готовий просто піти від цього? Я не готовий і, маю віру, американський народ теж не готовий. Ми не можемо дозволити Путіну виграти. Я знаю, що в нас є свої розбіжності всередині, але це критична річ (допомога Україні. — Ред.) і весь світ дивиться за тим, що будуть робити США. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, що робитиме решта світу?" — заявив Байден.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив американцям, чому не можна скасовувати допомогу Україні у війні.
За його словами, якщо ж підтримка припиниться — Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.
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