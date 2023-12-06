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США та G7 готові й надалі підтримувати Україну, — Байден

6 грудня 2023 20:24
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
США та G7 готові й надалі підтримувати Україну, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Президент США Джо Байден заявив, що Америка та країни "Великої сімки" й надалі будуть підтримувати Україну.

Про це він сказав під час звернення до Конгресу США, пише Reuters.

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Зі слів Байдена, якщо Путін захопить Україну, то на ній не зупиниться. 

"Він нападе на союзника НАТО, а ми як член НАТО маємо зобов’язання захищати кожен сантиметр території Альянсу, і станеться те, чого ми не прагнемо і чого зараз немає — американські війська, які битимуться з російськими військами", — каже президент Сполучених Штатів.

Байден додав, що під час останньої розмови з лідерами країн "Великої сімки" вони висловили готовність підтримувати Україну й надалі.

"Хто в США готовий просто піти від цього? Я не готовий і, маю віру, американський народ теж не готовий. Ми не можемо дозволити Путіну виграти. Я знаю, що в нас є свої розбіжності всередині, але це критична річ (допомога Україні. — Ред.) і весь світ дивиться за тим, що будуть робити США. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, що робитиме решта світу?" — заявив Байден. 

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив американцям, чому не можна скасовувати допомогу Україні у війні. 

За його словами, якщо ж підтримка припиниться — Путін безкарно продовжуватиме свої агресивні плани.

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