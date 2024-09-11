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США и Европа призывают Украину разработать план "Б" войны с Россией — WSJ

11 сентября 2024 17:16
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — США и Европа призывают пересмотреть целые войны с Россией
Украинские военные на фронте. Фото: 24 ОМБр имени Короля Даниила
Валерия Барановская - редактор

США и европейские страны призывают Украину сформулировать более реалистичные цели в войне с Россией . Это связано с понижением общественной поддержки и сложной военной ситуацией.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal в среду, 11 сентября.

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Издание сообщает, что США и европейские страны до сих пор поддерживают долгосрочную цель Президента Украины Владимира Зеленского вытеснить Россию со всей территории Украины. Однако в связи с продвижением России и снижением общественной поддержки среди ключевых сторонников, некоторые западные дипломаты говорят, что Украине нужно быть более реалистичной в своих целях во время войны.

"По мере продвижения России западные чиновники хотят, чтобы Киев формулировал реалистические цели войны", — говорится в сообщении.

Высокопоставленные европейские чиновники говорят, что Киеву сообщили, что полная победа Украины потребует от Запада поддержки в сотни миллиардов долларов, чего реально не могут сделать ни Вашингтон, ни Европа.

"Переговоры указывают на постоянный источник напряжения между Киевом и Западом: желание изгнать силы России из Украины с военной реальностью", — пишет The Wall Street Journal.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину, чтобы обсудить как лучше определить украинскую победу и какая помощь ей понадобится для этого.

"Это может быть прелюдией к подписанию США и Великобританией использования Украиной ракет большой дальности для поражения целей в России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято" , — пишет издание.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка в Киев не имела целью втянуть Украину в переговоры.

"Безусловно, наиболее вероятным результатом здесь является завершение путем переговоров, но когда это произойдет, при каких условиях и обстоятельствах, это будет решать Президенту Зеленскому", — сказал он.

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