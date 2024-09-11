Війна в Україні — США та Європа закликають переглянути цілі війни з Росією

Українські військові на фронті. Фото: 24 ОМБр імені Короля Данила

США та європейські країни закликають Україну сформулювати більш реалістичні цілі у війні з Росією. Це пов'язано зі зниженням громадської підтримки та складною військовою ситуацією.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal у середу, 11 вересня.

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Видання повідомляє, що США та європейські країни досі підтримують довгострокову мету Президента України Володимира Зеленського витіснити Росію з усієї території України. Проте у зв'язку із просуванням Росії та зниженням громадської підтримки серед ключових прихильників, деякі західні дипломати кажуть, що Україні потрібно бути більш реалістичною у своїх цілях у час війни.

"У міру просування Росії західні чиновники хочуть, щоб Київ формулював реалістичні цілі війни", — йдеться в повідомленні.

Високопоставлені європейські посадовці кажуть, що Києву повідомили, що повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки в сотні мільярдів доларів, чого реально не можуть зробити ні Вашингтон, ні Європа.

"Переговори вказують на постійне джерело напруги між Києвом і Заходом: бажання вигнати сили Росії з України з військовою реальністю", — пише The Wall Street Journal.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України, аби обговорити як найкраще визначити українську перемогу та яка допомога їй знадобиться для цього.

"Це може бути прелюдією до підписання США та Великобританією використання Україною ракет великої дальності для ураження цілей у Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточного рішення ще не прийнято", — пише видання.

У свою чергу речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поїздка до Києва не мала на меті втягнути Україну в переговори.