Стали известны подробности обысков Ужгородского городского совета — на чем "попались" чиновники

Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu

Ряд чиновников из Ужгородского горсовета и других госучреждений наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия. Сегодня правоохранители провели у них обыски.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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Правоохранители рассказали, что должностные лица Департамента Ужгородского городского совета, коммунального предприятия и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия.

Для этого они вносили ложные данные в соответствующие документы и изменяли сведения об объемах и стоимости работ. Как следствие сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 тысяч гривен, что подтверждается экспертными выводами.

Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu

Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu

Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu 1/3 _ 3

Поэтому сегодня, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц.

Следовательно, начальнику отдела одного из Департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, согласно опросу, большинство украинцев (55%) поддерживают быстрое наказание для коррупционеров, даже если это потребует нарушения законов. В то же время 42% населения считают, что наказание должно производиться в рамках закона, даже если это будет продолжаться длительное время.