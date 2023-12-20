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Стали известны подробности обысков Ужгородского городского совета — на чем "попались" чиновники

20 декабря 2023 13:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стали известны подробности обысков Ужгородского городского совета — на чем "попались" чиновники
Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ряд чиновников из Ужгородского горсовета и других госучреждений наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия. Сегодня правоохранители провели у них обыски.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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Правоохранители рассказали, что должностные лица Департамента Ужгородского городского совета, коммунального предприятия и местный предприниматель наладили схему по хищению бюджетных средств при проведении капитального ремонта зданий коммунального предприятия.

Для этого они вносили ложные данные в соответствующие документы и изменяли сведения об объемах и стоимости работ. Как следствие сумма нанесенного ущерба составляет почти 700 тысяч гривен, что подтверждается экспертными выводами.

  • Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu
  • Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu
  • Обыски у чиновников Ужгородского горсовета. Фото: t.me/dsr_npu
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Поэтому сегодня, 20 декабря, полицейские провели обыски в административных помещениях городского совета и коммунального предприятия, а также по местам проживания подозреваемых и других причастных лиц.

Следовательно, начальнику отдела одного из Департаментов Ужгородского городского совета и директору коммунального предприятия, а также подрядчику сообщили подозрение. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, согласно опросу, большинство украинцев (55%) поддерживают быстрое наказание для коррупционеров, даже если это потребует нарушения законов. В то же время 42% населения считают, что наказание должно производиться в рамках закона, даже если это будет продолжаться длительное время.

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