Стали відомі подробиці обшуків Ужгородської міської ради — на чому "попалися" чиновники

Обшуки в посадовців Ужгородської міськради. Фото: t.me/dsr_npu

Низка посадовців з Ужгородської міськради та інших держустанов налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Сьогодні правоохоронці провели у них обшуки.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Правоохоронці розповіли, що посадовці Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.

Для цього вони вносили неправдиві дані у відповідні документи та змінювали відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками.

Обшуки в посадовців Ужгородської міськради. Фото: t.me/dsr_npu

Обшуки в посадовців Ужгородської міськради. Фото: t.me/dsr_npu

Обшуки в посадовців Ужгородської міськради. Фото: t.me/dsr_npu 1 / 3

Через це сьогодні, 20 грудня, поліцейські провели обшуки в адміністративних приміщеннях міської ради та комунального підприємства, а також за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб.

Відтак, начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, згідно з опитуванням більшість українців (55%) підтримують швидке покарання для корупціонерів, навіть якщо це вимагатиме порушення законів. Водночас 42% населення вважають, що покарання має здійснюватися в рамках закону, навіть якщо це триватиме тривалий час.