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Стали известны детали смерти Ильи Кивы

6 декабря 2023 17:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стали известны детали смерти Ильи Кивы
Экс-нардеп Илья Кива. Фото: Газета.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Тело мертвого бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы, убитого сегодня, нашли на территории гостиницы в Подмосковье. Медики оказывали первую медицинскую помощь нардепу, однако не смогли его спасти.

Об этом сообщил украинский активист Сергей Стерненко.

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Подробности смерти Ильи Кивы

По информации Стерненко, экс-нардеп Илья Кива был убит сегодня, 6 декабря, около 15:00. Его нашли мертвым на территории отеля "Величие Country Club". Также активист добавил, что медики пытались спасти Киву, однако им не удалось этого сделать.

"Реанимировать его медикам не удалось. Сотрудники гостиницы ситуацию не комментируют", — написал Стерненко.

Последнее сообщение Ильи Кивы

Сегодня предатель Илья Кива в своем телеграмм-канале опубликовал последний пост. Покойник призвал Зеленского "покончить с собой, чтобы забрать все проблемы с собой".

Последнее сообщение Ильи Кивы
Последнее сообщение Ильи Кивы. Фото: скриншот поста Кивы

Кто такой Илья Кива

Илья Кива был народным депутатом Украины IX созыва от запретной политической партии ОПЗЖ (2019—2022). Бывший член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности и экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова.

Он оказывал поддержку и способствовал вторжению России в Украину.

Политик уехал из Украины еще до начала полномасштабного вторжения, сначала в Испанию, позже — в РФ. В 2022 году 6 марта генеральная прокуратура подписала Киве подозрение в госизмене, а 10 марта суд заочно отправил нардепа под стражу по делу о госизмене. Уже 15 марта его лишили мандата нардепа.

Напомним, по информации источников Новини.LIVE в СБУ, убийство экс-нардепа Ильи Кивы было запланировано спецоперацией. Его смерть произошла благодаря успешной работе спецслужб. Также отмечается, что в Киву стреляли из стрелкового оружия.

Добавим, бывшего народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву заочно приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

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