Стали відомі деталі смерті Іллі Киви

Екснардеп Ілля Кива. Фото: Газета.ua

Тіло мертвого колишнього народного депутата України Іллі Киви, якого було вбито сьогодні, знайшли на території готелю у Підмосков'ї. Медики надавали першу медичну допомогу нардепу, однак не змогли його врятувати.

Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко.

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Подробиці смерті Іллі Киви

За інформацією Стерненка, екснардепа Іллю Киву було вбито сьогодні, 6 грудня, близько 15:00. Його знайшли мертвим на території готелю "Велич Country Club". Також активіст додав, що медики намагалися врятувати Киву, проте їм не вдалося цього зробити.

"Реанімувати його медикам не вдалося. Співробітники готелю ситуацію не коментують", — написав Стерненко.

Останній допис Іллі Киви

Сьогодні зрадник Ілля Кива у своєму телеграм-каналі опублікував останній пост. Покійник закликав Зеленського "накласти на себе руки, щоб забрати всі проблеми з собою".

Останнє повідомлення Іллі Киви. Фото: скриншот допису Киви

Хто такий Ілля Кива

Ілля Кива був народним депутатом України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ (2019-2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та ексрадник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Він надавав підтримку і сприяв вторгненню Росії в Україну.

Політик виїхав з України ще до початку повномасштабного вторгнення, спочатку до Іспанії, пізніше — до РФ. У 2022 році 6 березня генеральна прокуратура підписала Киві підозру в держзраді, а 10 березня суд заочно відправив нардепа під варту у справі про держзраду. Вже 15 березня його позбавили мандата нардепа.

Нагадаємо, за інформацією джерел Новини.LIVE у СБУ, вбивство екснардепа Іллі Киви було запланованою спецоперацією. Його смерть відбулася завдяки успішній роботі спецслужб. Також зазначається, що у Киву стріляли зі стрілецької зброї.

Додамо, колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його звинуватили за кількома статтями Кримінального кодексу України.