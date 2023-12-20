Стало известно, восстановил ли "Киевстар" полностью свои услуги

Отделение "Киевстар". Иллюстративное фото: Суспільне Житомир

Мобильный оператор связи "Киевстар" уже смог восстановить все свои услуги в Украине и за границей. Последней услугой, над восстановлением которой занимались специалисты компании, стал международный роуминг.

Об этом заявил президент "Киевстара" Александр Комаров в эфире телемарафона.

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О возобновлении мобильной связи

"Мы возобновили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последняя услуга, которую мы восстанавливали, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги "Киевстар" работают без ограничений", — отметил он.

По его словам, реальную информацию об оттоке абонентов "Киевстара" к другим мобильным операторам компании удастся увидеть через несколько дней.

Есть ли еще проблемы с "Киевстаром"

"Все еще есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга, аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней", — отметил Комаров.

Президент компании подчеркнул, что "Киевстар" начал внедрять обновленные методы киберзащиты вместе со Службой безопасности Украины.

Кроме того, мобильный оператор вместе с СБУ и Госспецсвязи рассказывает, как удалось преодолеть последствия масштабной кибератаки другим украинским технологическим компаниям.

Что известно о кибератаке на "Киевстар"

12 декабря в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работал их сайт и приложение, а пользователи жаловались на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильного оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

Отметим, что сегодня, 20 декабря, абоненты "Киевстар" снова жаловались на проблемы со связью. Пользователи по всей Украине сообщали об отсутствии Интернета и связи.