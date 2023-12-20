Стало відомо, чи відновив "Київстар" повністю свої послуги

Відділення "Київстар". Ілюстративне фото: Суспільне Житомир

Мобільний оператор зв'язку "Київстар" вже зміг відновити всі свої послуги в Україні та за кордоном. Останньою послугою, над відновленням якої займалися фахівці компанії, став міжнародний роумінг.

Про це заявив президент "Київстар" Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

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Про відновлення мобільного зв'язку

"Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги "Київстар" працюють без жодних обмежень", — зазначив він.

За його словами, реальню інформацію щодо відтоку абонентів "Київстару" до інших мобільних операторів компанії вдасться побачити через декілька днів.

Чи є ще проблеми з "Київстаром"

"Усе ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу, аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за кілька днів", — зауважив Комаров.

Президент компанії наголосив, що "Київстар" почав впроваджувати оновлені методи кіберзахисту разом із Службою безпеки України.

Крім того, мобільний оператор разом із СБУ та Держспецзв'язку розповідає, як вдалося подолати наслідки масштабної кібератаки іншим українським технологічним компаніям.

Що відомо про кібератаку на "Київстар"

12 грудня у сервісах "Київстар" стався збій. Не працював їхній сайт і додаток, а користувачі скаржилися на перебої зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Зазначимо, що сьогодні, 20 грудня, абоненти "Київстар" знову скаржилися на проблеми зі зв'язком. Користувачі по всій Україні повідомляли про відсутність інтернету та зв'язку.