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Стало известно, почему из-за сбоя в "Киевстар" не работает система оповещения в Сумах

12 декабря 2023 19:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, почему из-за сбоя в "Киевстар" не работает система оповещения в Сумах
Система оповещения. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сбой в работе сервисов "Киевстар" повлиял не только на отсутствие связи и интернета. В частности, в Сумах перестала работать система оповещения о воздушной тревоге, в некоторых других городах иногда возникли проблемы с уличным освещением.

Почему сбой в "Киевстаре" повлиял на проблемы с уличным освещением и системой оповещения в некоторых городах, рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко в эфире Новини.LIVE.

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Проблемы с системой оповещения в Сумах из-за сбоя "Киевстар"

Владимир Крейденко рассказал, что в Сумах возникли проблемы с системой оповещения из-за того, что сим-карты были подвязаны к оператору "Киевстар". Сейчас там ведутся работы и в ближайшие часы специалисты исправят ситуацию. Это относится и к другим городам, где возникли неудобства.

"Действительно, там, где были подвязаны сим-карты "Киевстар", сейчас ощущаются проблемы с освещением, оповещением. Но в этих городах уже решается вопрос и меняется оператор, обслуживающий как раз эти освещения или оповещения", — резюмировал Крейденко.

И подчеркнул, что глобальных проблем с мобильной связью и интернетом не должно возникнуть. В то же время, россияне могут продолжить подобные кибератаки и доставлять определенные неудобства.

Сбой в работе "Киевстар"

Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

Кроме этого Владимир Крейденко рассказал, с какой целью Россия атаковала "Киевстар" и во сколько ей это обошлось.

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