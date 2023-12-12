Стало відомо, чому через збій у "Київстар" не працює система оповіщення у Сумах

Система оповіщення. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Збій у роботі сервісів "Київстар" вплинув не лише на відсутність зв'язку та інтернету. Зокрема, у Сумах перестала працювати система оповіщення про повітряну тривогу, у деяких інших містах подекуди виникли проблеми з вуличним освітленням.

Чому збій у "Київстар" вплинув на проблеми з вуличним освітленням та системою оповіщення у деяких містах, розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Проблеми з системою оповіщення у Сумах через збій "Київстар"

Володимир Крейденко розповів, що у Сумах виникли проблеми з системою оповіщення через те, що сім-картки були підв'язані до оператора "Київстар". Наразі, там ведуться роботи та у найближчі години фахівці виправлять ситуацію. Це стосується й інших міст, де виникли незручності.

"Дійсно, там де були підв'язані сім-картки "Київстар" зараз відчуваються проблеми з освітленням, оповіщенням. Але в цих містах вже вирішується питання і міняється оператор, які обслуговує якраз ці освітлення чи оповіщення", — резюмував Крейденко.

І підкреслив, що глобальних проблем з мобільним зв'язком та інтернетом не повинно виникнути. Водночас, росіяни можуть продовжити подібні кібератаки та завдавати певних незручностей.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт і додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Причиною масштабного збою у роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Окрім цього, Володимир Крейденко розповів, з якою метою Росія атакувала "Київстар" і у скільки це їй обійшлося.