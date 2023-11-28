Стало известно, как вырастут пенсии для украинцев в декабре

Пенсионеры рассматривают платежки. Фото: depositphotos

В Украине до конца 2023 года не планируется рост пенсионных выплат. Однако увеличат пенсии тем, кто достигнет определенного возраста.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Отмечается, что начисление возрастной надбавки зависит от возраста:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Следовательно, доплата есть для пенсионеров с особыми потребностями. Речь идет о таких категориях граждан:

не имеющие достаточного финансового обеспечения;

должны получать специальный уход от социального работника;

лиц от 80 лет, проживающих самостоятельно и не удовлетворяющих свои потребности.

Надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть от 2093 гривен. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Напомним, в 2024 году пенсии украинских граждан будут пересмотрены. Большинство выплат повысят, однако одной категории граждан выплаты заморозят.