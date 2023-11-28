Стало известно, как вырастут пенсии для украинцев в декабре
В Украине до конца 2023 года не планируется рост пенсионных выплат. Однако увеличат пенсии тем, кто достигнет определенного возраста.
Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.
Кому насчитают возрастную надбавку
Отмечается, что начисление возрастной надбавки зависит от возраста:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Следовательно, доплата есть для пенсионеров с особыми потребностями. Речь идет о таких категориях граждан:
- не имеющие достаточного финансового обеспечения;
- должны получать специальный уход от социального работника;
- лиц от 80 лет, проживающих самостоятельно и не удовлетворяющих свои потребности.
Надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть от 2093 гривен. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.
Напомним, в 2024 году пенсии украинских граждан будут пересмотрены. Большинство выплат повысят, однако одной категории граждан выплаты заморозят.
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