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Стало известно, как вырастут пенсии для украинцев в декабре

28 ноября 2023 04:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Стало известно, как вырастут пенсии для украинцев в декабре
Пенсионеры рассматривают платежки. Фото: depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине до конца 2023 года не планируется рост пенсионных выплат. Однако увеличат пенсии тем, кто достигнет определенного возраста.

Об этом идет речь на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Кому насчитают возрастную надбавку

Отмечается, что начисление возрастной надбавки зависит от возраста:

  • от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.

Следовательно, доплата есть для пенсионеров с особыми потребностями. Речь идет о таких категориях граждан:

  • не имеющие достаточного финансового обеспечения;
  • должны получать специальный уход от социального работника;
  • лиц от 80 лет, проживающих самостоятельно и не удовлетворяющих свои потребности.

Надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть от 2093 гривен. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

Напомним, в 2024 году пенсии украинских граждан будут пересмотрены. Большинство выплат повысят, однако одной категории граждан выплаты заморозят.

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