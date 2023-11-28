Стало відомо, як зростуть пенсії для українців в грудні
В Україні до кінця 2023 року не планують зростання пенсійних виплат. Проте, збільшать пенсії тим, хто досягне певного віку.
Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.
Кому нарахують вікову надбавку
Зазначається, що нарахування вікової надбавки залежить від віку:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Відтак доплата є для пенсіонерів з особливими потребами. Йдеться про такі категорії громадян:
- які не мають достатнього фінансового забезпечення;
- мають отримувати спеціальний догляд від соціального працівника;
- осіб від 80 років, що проживають самостійно і не можуть задовільняти свої потреби.
Надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 2 093 гривень. Щоб її оформити, необхідно звернутися до ПФУ з відповідною заявою.
Нагадаємо, 2024 року пенсії українських громадян переглянуть. Більшості виплати підвищать, однак одній категорії громадян виплати заморозять.
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