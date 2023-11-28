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Стало відомо, як зростуть пенсії для українців в грудні

28 листопада 2023 04:04
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Стало відомо, як зростуть пенсії для українців в грудні
Пенсіонери розглядають платіжки. Фото: depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні до кінця 2023 року не планують зростання пенсійних виплат. Проте, збільшать пенсії тим, хто досягне певного віку.

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

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Кому нарахують вікову надбавку

Зазначається, що нарахування вікової надбавки залежить від віку:

  • від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Відтак доплата є для пенсіонерів з особливими потребами. Йдеться про такі категорії громадян:

  • які не мають достатнього фінансового забезпечення;
  • мають отримувати спеціальний догляд від соціального працівника;
  • осіб від 80 років, що проживають самостійно і не можуть задовільняти свої потреби.

Надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 2 093 гривень. Щоб її оформити, необхідно звернутися до ПФУ з відповідною заявою.

Нагадаємо, 2024 року пенсії українських громадян переглянуть. Більшості виплати підвищать, однак одній категорії громадян виплати заморозять.

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