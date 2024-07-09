Арест имущества семьи Медведчука и Козака

Задержание Богдана Козака и Сергея Медведчука. Фото: СБУ

Лычаковский районный суд Львова арестовал активы, принадлежащие родственникам и партнерам Богдана Козака и Сергея Медведчука. Они являются братьями российских агентов Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET во вторник, 9 июля.

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Арест применили к имуществу компании ООО "Керамбуд", которая занимается производством кирпича и не уплатила более 75 миллионов гривен налогов за период с 2017 по 2023 год. Кроме того, ее также подозревают в финансировании российской вооруженной агрессии против Украины.

Под арестом находятся 13 транспортных средств, 14 земельных участков, 16 домов и квартир и другое имущество. Большинство этих активов были переписаны на других собственников после начала масштабного вторжения. Например, часть имущества теперь принадлежат Софии, матери Богдана и Тараса Казаков, которые раньше передавали ей собственность ценных активов во избежание санкций.

Также было арестовано имущество, принадлежащее родственникам бывшего директора ООО "Керамбуд" Андрея Юрьевича Полянского. А именно земельные участки, квартиры и дома во Львове и области. Также арестована львовская квартира бывшего судьи и его гражданской жены Олеси Дякович.

Также известно, что в апреле 2024 года дом площадью 411 м² и прилегающая земля в селе Холодновидка была переписана на других лиц, включая Светлану Смоляк и львовского бизнесмена Петра Свердлика, Галину Бабенко и Евгения Ковальчука. На время начала расследования ДБР по ООО "Керамбуд", Богдан Козак подписал 30 соглашений купли-продажи и четыре договора дарения на сумму 142 миллиона гривен.

Какие земельные участки арестовал суд

Земельный участок площадью 0,1 га в селе Холодновидка возле Львова, которая с апреля 2024 года принадлежит Светлане Смоляк;

земельный участок площадью 0,6501 га возле Городка, владельцами которого являются Андрей Кузиль и Ирина Полянская;

земельный участок площадью 0,0613 га в Брюховичах, принадлежащий Андрею и Анастасии Полянским;

земельный участок площадью 0,1642 га в Брюховичах, принадлежащий Андрею и Анастасии Полянским;

земельный участок 0,08 га в Брюховичах, принадлежащий Андрею и Анастасии Полянским;

земельный участок возле села Верховцы Самборского района паломником 0,17 га, владелицей которой является София Козак;

земельный участок в селе Верховцы площадью 0.25 га, принадлежащий Софии Козак;

земельный участок на улице, Черемшины 25 во Львове, площадью 0.0257 га, принадлежащий Петру Свердлику;

земельный участок площадью 0,1052 га в селе Конопница, что недалеко от Львова, которая принадлежит Евгению Ковальчуку;

земельный участок в селе Конопница площадью 0,14 га, принадлежащий Евгению Ковальчуку;

земельный участок в селе Конопница, площадью 0,3624 га, принадлежащий Галине Бабенко;

земельный участок в селе Галичаны площадью 6,7964 га, принадлежащий ООО "Керамбуд";

земельный участок в селе Галичаны, площадью 0,7677 га, принадлежащий ООО "Керамбуд";

земельный участок в селе Галичаны, площадью 2,4656 га, принадлежащий ООО "Керамбуд".

Какую недвижимость арестовал суд

Жилой дом в селе Холодновидка на улице Шухевича, 13а, площадью 411 м², владелицей которого является Светлана Смоляк;

квартира площадью 50,5 м² во Львове по улице Бортнянского, 1, которая принадлежит Анастасии Полянской;

квартира площадью 95,9 м² в Брюховичах по улице Львовской, 33-Б, владельцем которой является Андрей Полянский;

жилой дом площадью 334 м² в Брюховичах по улице Сечевых Стрельцов, 25, владельцами которого являются Андрей и Анастасия Полянские;

квартира в Киеве площадью 130 м² по улице Старонаводницкой, 4В, которая принадлежит Софии Козак;

жилой дом в селе Верховцы по улице Шевченко, 39, площадью 62,4 м², который принадлежит Софии Козак;

квартира в Киеве площадью 64,4 м² по улице Ростиславской, 5-Б, которая принадлежит Софии Козак;

квартира в Киеве, площадью 99,7 м² по улице Ростиславской, 5-Б, которая принадлежит Софии Козак.

квартира в Киеве площадью 98,9 м² по улице Ростиславской 5-Б, которая принадлежит Софии Козак;

квартира во Львове площадью 82,3 м² по улице Княгини Ольги, 100, которая принадлежит Софии Козак;

2/4 часть жилого дома на улице Рядянской в селе Кизомис Белозерского района Херсонской области, владельцем которого является Богдан Козак;

квартира площадью 311,9 м² (собственника и адрес квартиры не удалось установить);

квартира площадью 134 м² во Львове по улице Глубокой, 9, которая принадлежит Олесе Дякович;

жилой дом площадью 247,6 м² во Львове по улице Черемшины, 25-В, владельцем которого является Петр Свердлик;

жилой дом площадью 317,4 м² в селе Конопница по улице Шухевича, 6, который принадлежит Евгению Ковальчуку;

жилой дом площадью 535,9 м² в селе Конопница по улице Шептицкого, 1А, который принадлежит Галине Бабенко.

Какие нежилые помещения, ячейки, парковки арестовал суд

Нежилое помещение в селе Галичаны площадью 125 м², принадлежащее ООО "Керамбуд";

нежилое здание в селе Галичаны площадью 21261,9 м², принадлежащее ООО "Керамбуд";

нежилые помещения общей площадью 235,1 м², принадлежащего ООО "Керамбуд";

нежилое помещение площадью 9666,3 м², принадлежащее ООО "Керамбуд";

два амбара;

три паркоместа;

балконы площадью 167,4 м².

Какие автомобили арестовал суд Львова

Tesla Models 2018;

грузовик DAF CF 2004 года;

грузовик Entwistle FST-21 2003 года;

транспортное средство Ford Kuga 2017;

Mercedes-Benz G 2020;

Toyota Land Cruiser Prado 2015;

Toyota ProAce, 2019;

Toyota RAV 4 в 2006 году;

Mercedes-Benz MB 100 в 1991 году;

экскаватор колесный ЭО-2621 в 1992 году;

трактор колесный МТЗ-80 в 1988 году;

гусеничный экскаватор Volvo EC360BLC 2008 года;

фронтальный погрузчик Volvo L180F 2008 года;

телескопический погрузчик Manitou 1998 года;

бульдозер DRESSTA TD-25M в 2008 году.

Под арестом оказались и корпоративные права ООО "Керамбуд" и все оборудование предприятия.

Ранее мы писали, что ГБР разоблачило масштабную финансовую сделку родных братьев Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Напомним, что Государственное бюро расследований передало Агенству по розыску менеджмента и активов завод родственников предателей Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая их стоимость составляет 5 млн долларов.