Арешт майна родини Медведчука та Козака — список

Затримання Богдана Козака та Сергія Медведчука. Фото: СБУ

Личаківський районний суд Львова арештував активи, які належать родичам та партнерам Богдана Козака та Сергія Медведчука. Вони є братами російських агентів Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Про це повідомило видання ZAXID.NET у вівторок, 9 липня.

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Арешт застосували до майна компанії ТОВ "Керамбуд", яка займається виробництвом цегли та не сплатила понад 75 мільйонів гривень податків за період з 2017 по 2023 рік. Крім цього, її також підозрюють у фінансуванні російської збройної агресії проти України.

Під арештом знаходяться 13 транспортних засобів, 14 земельних ділянок, 16 будинків і квартир та інше майно. Більшість цих активів було переписано на інших власників після початку масштабного вторгнення. Наприклад, частина майна тепер належать Софії, матері Богдана та Тараса Козаків, які раніше передавали їй власність цінних активів для уникнення санкцій.

Також було арештоване майно, що належить родичам колишнього директора ТОВ "Керамбуд" Андрія Юрійовича Полянського. А саме земельні ділянки, квартири та будинки у Львові та області. Також арештовано львівську квартиру колишнього судді та його цивільної дружини Олесі Дякович.

Також відомо, що у квітні 2024 року будинок площею 411 м² та прилеглу землю у селі Холодновідка було переписано на інших осіб, включаючи Світлану Смоляк і львівського бізнесмена Петра Свердлика, Галину Бабенко та Євгена Ковальчука. На час початку розслідування ДБР щодо ТОВ "Керамбуд", Богдан Козак підписав 30 угод купівлі-продажу та чотири договори дарування на суму 142 мільйони гривень.

Які земельні ділянки арештував суд

Земельна ділянка площею 0,1 га у селі Холодновідка, що біля Львова, яка з квітня 2024 року належить Світлані Смоляк;

земельна ділянка площею 0,6501 га біля Городка, власниками якої є Андрій Кузіль та Ірина Полянська;

земельна ділянка площею 0,0613 га у Брюховичах, що належить Андрію та Анастасії Полянським;

земельна ділянка площею 0,1642 га у Брюховичах, яка належить Андрію та Анастасії Полянським;

земельна ділянка 0,08 га у Брюховичах, яка належить Андрію та Анастасії Полянським;

земельна ділянка біля села Верхівці Самбірського району прощею 0,17 га, власницею якої є Софія Козак;

земельна ділянка у селі Верхівці площею 0.25 га, яка належить Софії Козак;

земельна ділянка на вулиці, Черемшини 25 у Львові, площею 0.0257 га, яка належить Петрові Свердлику;

земельна ділянка площею 0,1052 га у селі Конопниця, що неподалік Львова, яка належить Євгену Ковальчуку;

земельна ділянка у селі Конопниця площею 0,14 га, яка належить Євгену Ковальчуку;

земельна ділянка у селі Конопниця, площею 0,3624 га, яка належить Галині Бабенко;

земельна ділянка у селі Галичани площею 6,7964 га, яка належить ТОВ "Керамбуд";

земельна ділянка у селі Галичани, площею 0,7677 га, яка належить ТОВ "Керамбуд";

земельна ділянка у селі Галичани, площею 2,4656 га, яка належить ТОВ "Керамбуд".

Яку нерухомість арештував суд

Житловий будинок у селі Холодновідка на вулиці Шухевича, 13а, площею 411 м², власницею якого є Світлана Смоляк;

квартира площею 50,5 м² у Львові на вулиці Бортнянського, 1, яка належить Анастасії Полянській;

квартира площею 95,9 м² у Брюховичах на вулиці Львівській, 33-Б, власником якої є Андрій Полянський;

житловий будинок площею 334 м² у Брюховичах на вулиці Січових Стрільців, 25, власниками якого є Андрій та Анастасія Полянські;

квартира у Києві площею 130 м² на вулиці Старонаводницькій, 4В, яка належить Софії Козак;

житловий будинок у селі Верхівці на вулиці Шевченка, 39, площею 62,4 м², який належить Софії Козак;

квартира у Києві площею 64,4 м² на вулиці Ростиславській, 5-Б, яка належить Софії Козак;

квартира у Києві, площею 99,7 м² на вулиці Ростиславській, 5-Б, яка належить Софії Козак.

квартира у Києві площею 98,9 м² на вулиці Ростиславській 5-Б, яка належить Софії Козак;

квартира у Львові площею 82,3 м² на вулиці Княгині Ольги, 100, яка належить Софії Козак;

2/4 частина житлового будинку на вулиці Рядянській у селі Кізомис Білозерського району на Херсонщині, власником якого є Богдан Козак;

квартира площею 311,9 м² (власника та адресу квартири наразі не вдалось встановити);

квартира площею 134 м² у Львові на вулиці Глибокій, 9, яка належить Олесі Дякович;

житловий будинок площею 247,6 м² у Львові на вулиці Черемшини, 25-В, власником якого є Петро Свердлик;

житловий будинок площею 317,4 м² у селі Конопниця на вулиці Шухевича, 6, який належить Євгену Ковальчуку;

житловий будинок площею 535,9 м² у селі Конопниця на вулиці Шептицького, 1А, який належить Галині Бабенко.

Які нежитлові приміщення, комірки, парковки арештував суд

Нежитлове приміщення у селі Галичани площею 125 м², яке належить ТОВ "Керамбуд";

нежитлова будівля у селі Галичани площею 21261,9 м², яка належить ТОВ "Керамбуд";

нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м², яке належить ТОВ "Керамбуд";

нежитлове приміщення площею 9666,3 м², яке належить ТОВ "Керамбуд";

дві комори;

три паркомісця;

балкони площею 167,4 м².

Які автомобілі арештував суд Львову

Tesla Models 2018 року;

вантажівка DAF CF 2004 року;

вантажівка Entwistle FST-21 2003 року;

транспортний засіб Ford Kuga 2017 року;

Mercedes-Benz G 2020 року;

Toyota Land Cruiser Prado 2015 року;

Toyota ProAce, 2019 року;

Toyota RAV 4 2006 року;

Mercedes-Benz MB 100 1991 року;

екскаватор колісний ЕО-2621 1992 року;

трактор колісний МТЗ-80 1988 року;

екскаватор гусеничний Volvo EC360BLC 2008 року;

навантажувач фронтальний Volvo L180F 2008 року;

навантажувач телескопічний Manitou 1998 року;

бульдозер DRESSTA TD-25M 2008 року.

Під арештом опинилися і корпоративні права ТОВ "Керамбуд" та всі обладнання підприємства.

Раніше ми писали, що ДБР викрило масштабну фінансову оборудку рідних братів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань передало Агентству з розшуку менеджменту та активів завод родичів зрадників України Віктора Медведчука та Тараса Козака. Загальна їх вартість становить 5 млн доларів.