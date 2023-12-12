Стало известно, когда "Киевстар" возобновит работу
Мобильный оператор "Киевстар" производит ремонтные работы с утра 12 декабря. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков в ходе встречи с медиа, передает УП.
Когда Киевстар возобновит работу
"Надеемся, через несколько часов вернется в работу", — сказал Кубраков.
Он отметил, что ремонтные работы могут занять 4-5 часов.
В то же время, Кубраков рассказал, что неисправность ощутил на себе и украинский бизнес — не работают охранные системы и банкоматы.
Также временно приостановили работу номера контакт-центров ДТЭК. Там призывали использовать чат-боты и сайт.
Кроме того, в Сумах не работает система оповещения воздушной тревоги — об угрозе будет сообщать полиция и ГСЧС.
В то же время, известно о локальных сбоях в работе автоматики по городам: например, во Львове не выключились ночные фонари — городские службы отключали линии освещения вручную.
Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.
Также мы писали, как сменить оператора в настройках, если нет сети на "Киевстаре".
Кроме того, мы сообщали, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя пользователей "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети.
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