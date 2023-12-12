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Стало известно, когда "Киевстар" возобновит работу

12 декабря 2023 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, когда "Киевстар" возобновит работу
Ремонтная бригада оператора "Киевстар". Фото: Киевстар
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Мобильный оператор "Киевстар" производит ремонтные работы с утра 12 декабря. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков в ходе встречи с медиа, передает УП.

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"Надеемся, через несколько часов вернется в работу", — сказал Кубраков.

Он отметил, что ремонтные работы могут занять 4-5 часов.

В то же время, Кубраков рассказал, что неисправность ощутил на себе и украинский бизнес — не работают охранные системы и банкоматы.

Также временно приостановили работу номера контакт-центров ДТЭК. Там призывали использовать чат-боты и сайт.

Кроме того, в Сумах не работает система оповещения воздушной тревоги — об угрозе будет сообщать полиция и ГСЧС.

В то же время, известно о локальных сбоях в работе автоматики по городам: например, во Львове не выключились ночные фонари — городские службы отключали линии освещения вручную.

Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Также мы писали, как сменить оператора в настройках, если нет сети на "Киевстаре".

Кроме того, мы сообщали, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя пользователей "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети.

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