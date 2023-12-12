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Стало відомо, коли "Київстар" відновить роботу

12 грудня 2023 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, коли "Київстар" відновить роботу
Ремонтна бригада оператора "Київстар". Фото: Київстар
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи з ранку 12 грудня. Відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков під час зустрічі з медіа, передає УП.

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"Сподіваємося, за кілька годин повернеться в роботу", — сказав Кубраков.

Він наголосив, що ремонтні роботи можуть тривати 4-5 годин.

Водночас Кубраков розповів, що несправність відчув на собі й український бізнес — не працюють охоронні системи й банкомати.

Також тимчасово припинили роботу номери контакт-центрів ДТЕК. Там закликали використовувати чат-боти і сайт.

Крім того, у Сумах не працює система оповіщення повітряної тривоги — про загрозу повідомлятиме поліція та ДСНС.

Водночас відомо про локальні збої в роботі автоматики по містах: наприклад, у Львові не вимкнулися нічні ліхтарі — міські служби відключали лінії освітлення вручну.

Нагадаємо, що сьогодні у сервісах "Київстар" стався збій. Не працює їхній сайт та додаток,  а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Також ми писали, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі на "Київстарі".

Крім того, ми повідомляли, що причиною сьогоднішнього масштабного збою користувачів "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі. 

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