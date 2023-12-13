Стало известно, сколько средств потратили украинские города на новогодние украшения в этом году
В соцсетях распространяется фейк о том, что из городских бюджетов было выделено 609 миллионов гривен на закупку новогодних елок и локаций. Такая информация возмутила общество, некоторые даже выходили на митинги.
Однако движение "Чесно" проанализировало, сколько средств действительно было потрачено на новогодние праздники из местных бюджетов в этом году.
Сколько средств было потрачено на новогодние украшения
По информации издания, в общей сложности на приобретение елок и новогодних декораций было израсходовано всего 62 тысячи гривен. В этом году такие расходы рекордно низкие, ведь в 2021 на это ушло более 50 миллионов гривен.
"Часть городов вообще отказались устанавливать главную елку. В частности, Винница, Черкассы, Ровно, Житомир, Чернигов, Херсон. В городах, где елки были или будут установлены, из городских бюджетов средства выделялись минимальные", — говорится в сообщении.
В Чернигове было израсходовано 12 тысяч на две елки, а в Николаеве ушло почти 50 тысяч на обновление и закупку световых декораций.
В свою очередь большинство других городов использовали декорации с предыдущих лет.
Главная елка страны
"Главную елку Украины открыли в День Святого Николая на Софийской площади. Елка высотой 12 метров украшена игрушками в форме желтых и голубых сердец. Организаторы назвали новогодние декорации "Храбрые сердца" и посвятили украинским защитникам и защитницам", — говорится в сообщении.
Новогодние елки на западе страны
В то же время во Львове была установлена живая елка, подаренная городу супружеской парой. Для декорации праздничного дерева была использована иллюманация, которая была куплена ранее.
"В День Святого Николая также зажгли огни главных елок в Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске, Одессе. Елки смонтировали за средства меценатов, праздничную иллюминацию использовали прошлогоднюю", — отметили аналитики.
Отмечается, что в Тернополе и Ивано-Франковске елки были украшены игрушками, которые собственноручно сделали школьники и воспитанники детских садов.
Новогодняя красавица в Одессе
"В Одессе главную елку высотой 20 метров установили на Дерибасовской. В этом году это едва ли не самая высокая елка среди установленных в областных центрах. Украсили дерево стилизованными элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой", — отметили в издании.
В этом городе средства из городского бюджета на декорации елки тоже не тратились.
Как украсили Кропивницкий
В свою очередь в Кропивницком было украшено 12 елок, которые являются символами единения с украинскими городами-героями, а именно:
- Николаевом,
- Гостомелем,
- Бучей,
- Волновахой,
- Черниговом,
- Мариуполем,
- Харьковом,
- Херсоном,
- Ирпенем,
- Ахтыркой.
Украшали елки неравнодушные жители города, переселенцы, волонтеры и военные.
"В прифронтовых городах елки не устанавливали из соображений безопасности. В Запорожье главную елку установили не на улице, а в бомбоубежище "Несокрушимый хаб". Средств из городского бюджета на это не выделяли", — отметили в сообщении.
Подготовка к праздникам в других городах
В Харькове уже второй год устанавливают елку в метро. Праздничную иллюминацию сделали на семи станциях.
Некоторые городские советы вместо того, чтобы устанавливать елку, приобрели детям подарки. В Житомире и Ровно организовали "Резиденцию святого Николая", а в Виннице "Гостиную святого Николая". В Николаеве — детский городок "Сказка".
Напомним, Одесса готовится к празднованию Нового года. На Дерибасовской уже украсили главную елку, а витрины ресторанов превратились в настоящие новогодние шедевры. Мы рассказали, какие расходы ждут тех, кто решил отпраздновать праздник в городе на морском побережье.
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