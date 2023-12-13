Стало известно, сколько средств потратили украинские города на новогодние украшения в этом году

Новогодние украшения в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В соцсетях распространяется фейк о том, что из городских бюджетов было выделено 609 миллионов гривен на закупку новогодних елок и локаций. Такая информация возмутила общество, некоторые даже выходили на митинги.

Однако движение "Чесно" проанализировало, сколько средств действительно было потрачено на новогодние праздники из местных бюджетов в этом году.

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Сколько средств было потрачено на новогодние украшения

По информации издания, в общей сложности на приобретение елок и новогодних декораций было израсходовано всего 62 тысячи гривен. В этом году такие расходы рекордно низкие, ведь в 2021 на это ушло более 50 миллионов гривен.

"Часть городов вообще отказались устанавливать главную елку. В частности, Винница, Черкассы, Ровно, Житомир, Чернигов, Херсон. В городах, где елки были или будут установлены, из городских бюджетов средства выделялись минимальные", — говорится в сообщении.

В Чернигове было израсходовано 12 тысяч на две елки, а в Николаеве ушло почти 50 тысяч на обновление и закупку световых декораций.

В свою очередь большинство других городов использовали декорации с предыдущих лет.

Главная елка страны

"Главную елку Украины открыли в День Святого Николая на Софийской площади. Елка высотой 12 метров украшена игрушками в форме желтых и голубых сердец. Организаторы назвали новогодние декорации "Храбрые сердца" и посвятили украинским защитникам и защитницам", — говорится в сообщении.

Новогодние елки на западе страны

В то же время во Львове была установлена живая елка, подаренная городу супружеской парой. Для декорации праздничного дерева была использована иллюманация, которая была куплена ранее.

Главная елка во Львове. Фото: Новини.LIVE

"В День Святого Николая также зажгли огни главных елок в Ужгороде, Тернополе, Ивано-Франковске, Одессе. Елки смонтировали за средства меценатов, праздничную иллюминацию использовали прошлогоднюю", — отметили аналитики.

Отмечается, что в Тернополе и Ивано-Франковске елки были украшены игрушками, которые собственноручно сделали школьники и воспитанники детских садов.

Главная елка в Тернополе. Фото: Тернопольский городской совет

Новогодняя красавица в Одессе

"В Одессе главную елку высотой 20 метров установили на Дерибасовской. В этом году это едва ли не самая высокая елка среди установленных в областных центрах. Украсили дерево стилизованными элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой", — отметили в издании.

В этом городе средства из городского бюджета на декорации елки тоже не тратились.

Главная елка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Как украсили Кропивницкий

В свою очередь в Кропивницком было украшено 12 елок, которые являются символами единения с украинскими городами-героями, а именно:

Николаевом,

Гостомелем,

Бучей,

Волновахой,

Черниговом,

Мариуполем,

Харьковом,

Херсоном,

Ирпенем,

Ахтыркой.

Украшали елки неравнодушные жители города, переселенцы, волонтеры и военные.

Люди украшают елки в Кропивницком. Фото: Рух ЧЕСНО

"В прифронтовых городах елки не устанавливали из соображений безопасности. В Запорожье главную елку установили не на улице, а в бомбоубежище "Несокрушимый хаб". Средств из городского бюджета на это не выделяли", — отметили в сообщении.

Подготовка к праздникам в других городах

В Харькове уже второй год устанавливают елку в метро. Праздничную иллюминацию сделали на семи станциях.

Новогодняя елка в Харькове. Фото: Kharkiv Today

Некоторые городские советы вместо того, чтобы устанавливать елку, приобрели детям подарки. В Житомире и Ровно организовали "Резиденцию святого Николая", а в Виннице "Гостиную святого Николая". В Николаеве — детский городок "Сказка".

Напомним, Одесса готовится к празднованию Нового года. На Дерибасовской уже украсили главную елку, а витрины ресторанов превратились в настоящие новогодние шедевры. Мы рассказали, какие расходы ждут тех, кто решил отпраздновать праздник в городе на морском побережье.