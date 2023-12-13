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Стало відомо, скільки коштів витратили українські міста на новорічні прикраси цього року

13 грудня 2023 14:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, скільки коштів витратили українські міста на новорічні прикраси цього року
Новорічні декорації в Одесі. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У соцмережах поширюється фейк про те, що з міських бюджетів було виділено 609 мільйонів гривень на закупівлю новорічних ялинок та локацій. Така інформація обурила суспільство, дехто навіть виходив на мітинги.

Проте рух "Чесно" проаналізував, скільки коштів насправді було витрачено на новорічні свята з місцевих бюджетів цього року.

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Скільки коштів було витрачено на новорічні прикраси

За інформацією видання, загалом на придбання ялинок та новорічних декорацій було витрачено всього 62 тисячі гривень. В цьому році такі витрати є рекордно низькими, адже в 2021 на це пішло понад 50 мільйонів гривень. 

"Частина міст взагалі відмовилися встановлювати головну ялинку. Зокрема Вінниця, Черкаси, Рівне, Житомир, Чернігів, Херсон. У містах, де ялинки були чи будуть встановлені, з міських бюджетів кошти виділялись мінімальні", — йдеться у повідомленні.

У Чернігові було витрачено 12 тисяч на дві ялинки, а в Миколаєві пішло майже 50 тисяч на оновлення та закупівлю світлових декорацій.

Своєю чергою більша частина інших міст використали декорації з попередніх років.

Головна ялинка країни

"Головну ялинку України відкрили у День Святого Миколая на Софійській площі. Ялинка заввишки 12 метрів прикрашена іграшками у формі жовтих та блакитних сердець. Організатори назвали новорічні декорації "Хоробрі серця" і присвятили українським захисникам і захисницям", — додали у повідомленні.

Новорічні ялинки на заході країни

Водночас у Львові було встановлено живу ялинку, яку подарувала місту подружня пара. Для декорації святкового дерева було використано ілюманацію, яка була куплена раніше.

ялинка у Львові
Головна ялинка у Львові. Фото: Новини.LIVE

"У День Святого Миколая також засвітили вогні головних ялинок в Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську, Одесі. Ялинки змонтували за кошти меценатів, святкову ілюмінацію використали минулорічну", — зазначили аналітики.

Зазначається, що у Тернополі та Івано-Франківську ялинки було прикрашено іграшками, які власноруч зробили школярі та вихованці дитячих садочків.

ялинка в Тернополі
Головна ялинка в Тернополі. Фото: Тернопільська міська рада

Новорічна красуня в Одесі

"В Одесі головну ялинку висотою 20 м встановили на Дерибасівській. Цього року це чи не найвища ялинка серед встановлених в обласних центрах. Прикрасили дерево стилізованими елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою", — наголосили у виданні.

В цьому місті кошти з міського бюджету на декорації ялинки теж не витрачались. 

новорічна ялинка в Одесі
Головна ялинка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Як прикрасили Кропивницький

Своєю чергою у Кропивницькому було прикрашено 12 ялинок, які є символами єднання з українськими містами-героями, а саме з:

  • Миколаєвом,
  • Гостомелем, 
  • Бучею,
  • Волновахою,
  • Черніговом,
  • Маріуполем,
  • Харковом,
  • Херсоном,
  • Ірпенем,
  • Охтиркою.

Прикрашали ялинки небайдужі жителі міста, переселенці, волонтери і військові. 

новорічні ялинки в Кропивницькому
Люди прикрашають ялинки в Кропивницькому. Фото: Рух ЧЕСНО

"У прифронтових містах ялинки не встановлювали з міркувань безпеки. У Запоріжжі головну ялинку встановили не на вулиці, а в бомбосховищі "Незламний хаб". Коштів із міського бюджету на це не виділяли", — зауважили у повідомленні.

Підготовка до свят в інших містах

В Харкові вже другий рік поспіль встановлюють ялинку в метро. Святкову ілюмінацію зробили на семи станціях. 

Харків'яни зможуть зустріти Новий рік біля ялинки в метро
Новорічна ялинка в Харкові. Фото: Kharkiv Today

Деякі міські ради замість того, аби встановлювати ялинку, придбали дітям подарунки. У Житомирі та Рівному організували "Резиденції святого Миколая", а у Вінниці "Вітальню святого Миколая". В  Миколаєві — дитяче містечко "Казка".

Нагадаємо, Одеса готується до святкування Нового року. На Дерибасівській уже прикрасили головну ялинку, а вітрини ресторанів перетворилися на справжні новорічні шедеври. Ми розповіли, які витрати чекають на тих, хто вирішив відсвяткувати свято у місті на морському узбережжі.

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