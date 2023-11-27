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Стало известно, сколько грузовиков застряло на пункте пропуска "Шегини"

27 ноября 2023 17:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, сколько грузовиков застряло на пункте пропуска "Шегини"
Грузовики на границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Автомобильная очередь на заблокированных автомобильных пунктах пропуска "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Гребенное" и "Ягодин — Дорогуск" начала уменьшаться. Однако наблюдается осложнение ситуации на пункте пропуска "Шегини — Медика". На прошлой неделе там начали забастовку польские аграрии.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

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Ситуация на границе

"На сегодня, 600-700 машин стоит на каждой границе — на Дорогуске, на Гребенном и на Корчевой. Количество машин уменьшилось — часть машин пропускают, часть машин поехала объезжать. Мы знаем перевозчиков, которые оставили машины на паркинге и пока уехали, потому что товар не скоропортящийся. Они согласовали с грузополучателями, что пока такая ситуация происходит — то машины будут стоять в Польше", — рассказал Балин.

По его словам, на пропускном пункте "Шегини — Медика" со стороны Медики накопилось уже более тысячи автомобилей. К тому же очередь увеличиваться.

Балин объяснил, что перенаправить авто на другие пункты пропуска сложно, ведь придется объезжать через дополнительные страны и выполнять дополнительно таможенные процедуры.

"Поэтому те, что уже стоят в очередях — я не думаю, что они будут куда-то переезжать. Будут ждать. А те, что сейчас планируют поездку из стран Европейского Союза в Украину, то они пытаются ехать через "Ужгород — Вишне-Немецкое" из Словакии, "Чоп — Захонь" из Венгрии. Или даже мы знаем таких импортеров, которые сегодня привлекают машины, что для них скоропортящиеся товары везут через Угринов", — добавил он.

Напомним, польские перевозчики планируют круглосуточно блокировать движение грузовиков в направлении пункта пропуска "Медика — Шегини". Это может начаться уже с сегодняшнего дня, 27 ноября.

Также мы писали, что проблемная ситуация с автомобильным газом в Украине из-за блокирования границы с Польшей может разрешиться в декабре 2023 года. Однако существует угроза усложнения поставок в случае блокады другими странами.

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