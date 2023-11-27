Стало відомо, скільки вантажівок застрягли на пункту пропуску "Шегині"

Вантажівки на кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov/File Photo

Автомобільна черга на заблокованих автомобільних пунктах пропуску "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне" та "Ягодин — Дорогуськ" почала зменшуватися. Однак спостерігається ускладнення ситуації на пункті пропуску "Шегині - Медика". Минулого тижня там розпочали страйк польські аграрії.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

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Ситуація на кордоні

"На сьогодні, 600-700 машин стоїть на кожному кордоні — на Дорогуську, на Гребенному і на Корчовій. Кількість машин зменшилася — частину машин пропускають, частина машин поїхала об'їжджати. Ми знаємо перевізників, які залишили машини на паркінгу і поки поїхали, тому що товар не скоропсувний. Вони погодили із вантажоодержувачами, що поки така ситуація відбувається — то машини будуть стояти в Польщі", — розповів Балін.

За його словами, на пропускному пункті "Шегині — Медика" з боку Медики накопичилося вже понад тисячу автомобілів. До того ж черга збільшуватися.

Балін пояснив, що перенаправити авто на інші пункти пропуску складно, адже доведеться об’їжджати через додаткові країни й виконувати там додатково митні процедури.

"Тому ті, що вже стоять у чергах — я не думаю, що вони будуть кудись переїжджати. Будуть чекати. А ті, що зараз планують поїздку з країн Європейського Союзу до України, то вони намагаються їхати через "Ужгород — Вишнє-Німецьке" зі Словаччини, "Чоп — Захонь" із Угорщини. Або навіть ми знаємо таких імпортерів, які сьогодні залучають машини, що для них швидкопсувні товари везуть через Угринів", — додав він.

Нагадаємо, польські перевізники планують цілодобово блокувати рух ваговозів на напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині". Це може розпочатися вже від сьогодні, 27 листопада.

Також ми писали, що проблемна ситуація з автомобільним газом в Україні через блокування кордону з Польщею може вирішитися в грудні 2023 року. Однак є загроза ускладнення постачання у разі блокади іншими країнами.