Стипендии на платные IT-курсы — как получить одну из 1000 стипендий

Мужчина за компьютером. Фото: Pexels

Самая большая в Украине образовательная платформа Prometheus открывает стипендии для обучения на платных IT-курсах, созданных в партнерстве с ведущими специалистами отрасли. Для бесплатного обучения Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) предоставляет 1000 стипендий для пострадавших от войны украинцев и украинок.

Об этом рассказали на образовательной платформе Prometheus.

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Входящая в стипендию на платные IT-курсы Prometheus

Каждая из 1000 стипендий на интерактивные онлайн-программы, включает в себя:

Бесплатный доступ к одному из шести платных IT-курсов на платформе Prometheus;

Постоянную поддержку профессиональных менторов, которые будут рядом до конца обучения;

Курсовые проекты и кейсы для портфолио

Доступ к курсам "Английский для начинающих в сфере ИТ" и "Как найти первую работу в ИТ", как бонус за своевременное и успешное завершение обучения;

Сертификат об успешном завершении обучения;

Рекомендации и действенные советы по трудоустройству.

Какие платные IT-курсы Prometheus можно пройти бесплатно

Благодаря стипендии, можно получить бесплатный доступ на следующие курсы:

Кто и как может получить стипендию на платные IT-курсы Prometheus

На стипендию могут претендовать следующие категории населения:

Украинцы, потерявшие работу из-за войны;

Украинцы, у которых пострадали дома в результате войны;

Ветераны и ветеранки, а также члены их семей;

Внутри перемещенные лица (ВПЛ);

Другие уязвимые категории населения.

"Если вы пострадали от войны, но не входите в вышеперечисленные категории, все равно подавайте заявку: зачисление состоится при наличии свободных мест", — добавили на платформе Prometheus.

Там также сказано, что единственное требование к стипендиатам — успешно пройти обучение и получить сертификат до 1 июля 2024 года.

Для того чтобы подать заявку на стипендию, нужно заполнить анкету по ссылке. Подача заявок продолжается до 31 января 2024 включительно. Если вашу кандидатуру отберут для участия, вы получите письмо-инструкцию по дальнейшим действиям. Результаты отбора будут оглашены до 8 февраля включительно. Учеба начнется с 5 по 14 марта (зависит от выбранного курса).

Зарплаты в IT-сфере

После получения образования и удачного трудоустройства, IT-специалисты могут получать такую заработную плату:

UI/UX-дизайнер — 1600 долларов;

QA Manual Engineer — 1780 долларов;

QA Auto Engineer — 2650 долларов;

Frontend разработчик — 2730 долларов;

Java Developer — 2880 долларов;

DevOps Engineer — 3500 долларов.

Напомним, что в Украине существенно изменились доходы программистов в 2023 году. В среднем заработная плата работников IT-сферы выросла на 270 долларов.