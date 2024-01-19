Стипендії на платні IT-курси — як отримати одну з 1000 стипендій

Чоловік за комп'ютером. Фото: Pexels

Найбільша в Україні освітня платформа Prometheus відкриває стипендії для навчання на платних IT-курсах, створених у партнерстві з провідними фахівцями галузі. Для безкоштовного навчання Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для українців та українок, які постраждали від війни.

Про це розповіли на освітній платформі Prometheus.

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Що входить в стипендію на платні IT-курси Prometheus

Кожна з 1 000 стипендій на інтерактивні онлайн-програми, включає в себе:

Безкоштовний доступ до одного з шести платних IT-курсів на платформі Prometheus;

Постійну підтримку професійних менторів, які будуть поряд до кінця навчання;

Курсові проєкти та кейси для портфоліо

Доступ до курсів "Англійська для початківців у сфері ІТ" та "Як знайти першу роботу в ІТ", як бонус за вчасне та успішне завершення навчання;

Сертифікат про успішне завершення навчання;

Рекомендації та дієві поради щодо працевлаштування.

Які платні IT-курси Prometheus можна пройти безкоштовно

Завдяки стипендії, можна отримати безкоштовний доступ на наступні курси:

Хто та як може отримати стипендію на платні IT-курси Prometheus

На стипендію можуть претендувати такі категорії населення:

Українці, які втратили роботу через війну;

Українці, у яких постраждали домівки внаслідок війни;

Ветерани та ветеранки, а також члени їхніх сімей;

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Інші вразливі категорії населення.

"Якщо ви постраждали від війни, але не входите до перелічених вище категорій, все одно подавайте заявку: зарахування відбудеться за умови наявності вільних місць", — додали на платформі Prometheus.

Там також сказано, що єдина вимога до стипендіатів — це успішно пройти навчання та отримати сертифікат до 1 липня 2024 року.

Для того, щоб подати заявку на стипендію, потрібно заповнити анкету за посиланням. Подача заявок триває до 31 січня 2024 року включно. Якщо вашу кандидатуру відберуть для участі, ви отримаєте лист-інструкцію щодо подальших дій. Результати відбору будуть оголошені до 8 лютого включно. Навчання розпочнеться з 5 по 14 березня (залежить від обраного курсу).

Зарплати в IT-сфері

Після отримання освіти та вдалого працевлаштування, IT-фахвці можуть отримувати таку заробітну плату:

UI/UX-дизайнер — 1600 доларів;

QA Manual Engineer — 1780 доларів;

QA Auto Engineer — 2650 доларів;

Frontend розробник — 2730 доларів;

Java Developer — 2880 доларів;

DevOps Engineer — 3500 доларів.

Нагадаємо, що в Україні суттєво змінились доходи програмістів у 2023 році. У середньому заробітна плата працівників IT-сфери зросла на 270 доларів.